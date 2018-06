Zes vluchtelingenkinderen verdronken voor Turkse kust

Volgens het Turkse staatspersbureau Anadolu vervoerde de boot vijftien vluchtelingen. De Turkse kustwacht en vissers konden vijf opvarenden in veiligheid brengen.

De kustwacht gaf geen informatie over de nationaliteit van de slachtoffers.

De Europese Unie deelde onlangs mee dat het aantal migranten dat illegaal de EU binnenkomt via Turkije in de eerste maanden van het jaar aanzienlijk is toegenomen.

Tunesië

In de zee bij de Tunesische stad Sfax en het eiland Kerkennah zijn volgens het Tunesische ministerie van Binnenlandse Zaken 67 mensen gered.

Het merendeel van de migranten had de Tunesische nationaliteit . Tunesiërs en andere Afrikanen proberen regelmatig in gammele bootjes het Italiaanse eiland Sicilië te bereiken in de hoop op een beter leven.

