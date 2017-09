Regering VS wil volgend jaar maximaal 45.000 vluchtelingen accepteren

Dat is minder dan de helft van het aantal dat Trump's voorganger Obama had ingesteld en veel lager dan de 75.000 die volgens belangenverenigingen nodig zijn vanwege het toenemende aantal humanitaire crises in de wereld.

De aantallen die het land in mogen zijn al gespecificeerd per continent. Uit Afrika zijn 19.000 mensen welkom die huis en haard hebben verlaten wegens oorlogsgeweld, honger en andere ellende.

Uit het Midden-Oosten en Zuid-Azië mogen in totaal 17.500 vluchtelingen naar de VS. Probleemgebieden in Oost-Azië (5.000), Europa en Centraal-Azië (2.000) en Latijns-Amerika en het Caribische gebied (1.500) komen er in het voorstel bekaaider vanaf.