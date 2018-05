Nieuwe apotheek op Stationsplein Utrecht Centraal

’s Morgens op weg naar het werk je recept inleveren en ’s avonds op weg naar huis je geneesmiddelen weer ophalen. Dat kan vanaf nu bij Boots apotheek Utrecht. De apotheek is elke werkdag van 8.00 tot 20.00 uur geopend.

Ontdek een wereld van health & beauty

Ook in het weekend kun je eerder bestelde geneesmiddelen afhalen. Recepten inleveren kan in het weekend alleen op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Daarnaast is de apotheek de hele week én in het weekend geopend voor al je health- & beautyproducten.

Boots apotheek Utrecht heeft een groot en exclusief aanbod in huid- en lichaamsverzorgingsproducten met mooie merken zoals: No7, Botanics, Champneys, Soap & Glory, Vichy, Eucerin, Pupa, Therme en La Roche Posay. En natuurlijk kun je bij Boots apotheek Utrecht ook terecht voor zelfzorggeneesmiddelen en vitamines.

Dus of het nu is voor een neusspray of een lipstick, voor advies over vitamines of een antirimpelcrème. Bij Boots ben je altijd aan het juiste adres. Tijdens de openingsweek van 7 t/m 11 mei zijn er elke dag huidverzorgingsexperts aanwezig voor extra uitleg en advies.

Over Boots

Met meer dan 160 jaar ervaring is Boots één van de meest bekende en vertrouwde merken in Engeland. In 1849 opende John Boot zijn eerste apotheek in Nottingham. Zijn effectieve geneesmiddelen, fantastische merken en uitstekende service zorgden al snel voor een toenemende populariteit, die later door zijn zoon Jesse verder werd uitgebouwd.

Inmiddels worden de Boots winkels jaarlijks bezocht door miljoenen klanten. Boots heeft niet alleen een sterke positie in farmacie en gezondheidszorg, maar ook een groot assortiment beauty producten en enkele bijzonder succesvolle eigen merken, zoals No7, Botanics en Soltan.