Ruim honderd meisjes vermist na aanval Boko Haram op school

Terreurgroep Boko Haram viel de school in de plaats Dapchi in de noordoostelijke deelstaat Yobe maandag aan.

De verdwijning van de studenten is een van de grootste van dergelijke incidenten sinds de jihadistische groep meer dan 270 schoolmeisjes uit de stad Chibok ontvoerde in 2014. Die zaak vestigde de aandacht van de hele wereld op de opstandelingen en leidde tot de spraakmakende sociale mediacampagne Bring Back Our Girls.

De regering van Yobe zei woensdag dat tientallen van de schoolmeisjes waren gered door het leger en feestvierden in de straten. Maar een dag later gaf de overheid een verklaring uit waarin stond dat de meeste meisjes nog steeds zijn vermist.

Nationale ramp

Boko Haram heeft meer dan 20.000 mensen gedood en twee miljoen mensen gedwongen hun huizen te ontvluchten sinds een gewelddadige opstand die in 2009 begon. President Muhammadu Buhari, de 75-jarige voormalige militaire heerser die in 2015 werd verkozen nadat hij Boko Haram had willen verdrijven, noemde de verdwijning van de meisjes een "nationale ramp".

De opstandelingen reden maandag het dorp Dapchi binnen en vielen de meisjesschool aan, waarna honderden studenten op de vlucht sloegen. Sommige aanvallers waren gecamoufleerd, waardoor studenten dachten dat ze soldaten waren.

De Nigeriaanse luchtmacht zei zondag extra luchtmachtsteun naar het noordoosten te hebben gestuurd met "als enige missie om dag en nacht naar de vermiste meisjes te zoeken".