Boko Haram laat na onderhandelen dertien ontvoerde mensen gaan

Een woordvoerder van de Nigeriaanse regering maakte dat bekend.

De vrijgelaten mensen zijn tien vrouwen en drie medewerkers van de universiteit in Maiduguri. Ze waren de afgelopen jaren door de terroristen ontvoerd. Of losgeld is betaald voor hun vrijheid of iets anders is gegeven of beloofd, wilde de woordvoerder niet zeggen.

Regeringstroepen leveren in het noordoosten Nigeria al geruime tijd verbeten strijd met de jihadisten van Boko Haram, berucht door onder meer gijzelings- en zelfmoordacties. Die hebben al zeker 20.000 slachtoffers gemaakt.

Regelmatig worden veel mensen die ontvoerd zijn bevrijd door het leger.