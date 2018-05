John Berendt - City of Fallen Angels

In 1996 veroorzaakte Berendt een literaire sensatie met zijn grandioze Midnight in The Garden of Good and Evil. Het boek stond jarenlang bovenaan de bestsellerlijsten, en de stad Savannah in Georgia, waar het verhaal zich afspeelde, werd een magneet voor duizenden bussen vol toeristen die met eigen ogen de bonte stoet personages (vooral de drag-queen Lady Chablis) wilden zien en de karakteristieke sfeer beleven. Over toerisme heeft Venetië sowieso al niet te klagen, maar het is de vraag of City of Fallen Angels eenzelfde horde richting deze stad op gang zal brengen als Berendt's Midnight.

Draaikonten in de gondel

Het is niet dat Berendt geen goede verteller is, of dat hij niet ondernemend genoeg is om de stad en haar bewoners en geschiedenis binnenstebuiten te keren. Als ik-figuur betrekt hij een appartement van een echtpaar, dat hem voedt met allerlei inside informatie over de Venetiaanse cultuur en de mensen. "Geloof ze niet: Venetianen zullen altijd de waarheid verdraaien," grappen ze gekscherend tegen hun nieuwe huurder. Maar ze zijn bloedserieus. Het zijn van die weetjes die Berendt braaf optekent, echter zonder er wat mee te doen. Hij is als een vlakke gids die tekst levert bij een film die in Venetië wordt opgenomen. Geen detail ontgaat hem, maar hij blijft hangen bij de gevel.

Tout Venice

Die oppervlakkigheid levert een merkwaardig boek op. Berendt komt op allerlei gekostumeerde feestjes, zit aan bij door flonkerende kroonluchters belichte banketten, en ontmoet tout Venice. Anekdotes, intriges en eigenaardigheden zijn er in overvloed, en het decor is dan ook fraai genoeg. Er is echter geen sprake van enig drama. Dat wat wordt verhaald is al gebeurd en keurig afgerond, zodat de vlammen alweer zijn gedoofd als hij op zijn volgende 'bezienswaardigheid' afstapt. De rijke chefkok die olijk zijn formule voor het beste rattengif opdist tijdens het hoofdgerecht, verdwijnt weer in de coulissen. De zoon die over de merites van zijn vader praat aangaande Venetië, houdt ons een aantal pagina's bezig en floep, weg is hij weer. Mensen komen, mensen vertellen, mensen gaan.

Feniks

De constante in City of Fallen Angels is de brand die het legendarische Fenice heeft verwoest. Het monumentale pand moet gerestaureerd worden, en voordat het juiste team met de juiste plannen klaarstaat voor de wederopbouw, heeft dat heel wat voeten in aarde. Het wordt groots aangezet, maar het operagebouw verrijst niet als een feniks uit de as. Na veel gekonkel en juridische steekspelletjes dooft ook deze plotlijn uit als een nachtkaars. Wat overblijft, is een levendige - naar verluidt - sleutelroman van een magisch mooie stad met een ongewone populatie, geschreven door een vaardig auteur die te weinig literaire fantasie in zijn koffer had zitten.

John Berendt - City of Fallen Angels

City of Falling Angels

John Berendt