Schrijfster Saskia Noort verliest rechtszaak over auteursrecht

De rechtszaak was aangespannen tegen auteur Liselotte Stavorinus en haar uitgeverij De Crime Compagnie.

De roman Het Reservaat van Stavorinus zou volgens Noort veel elementen uit haar boek De Eetclub bevatten. Zo noemde Noort als overgenomen elementen onder andere het decor (een chic dorp) en de hoofdpersoon die stiekem seks heeft met een "foute man".

Noort had bij de rechter 29 punten aangedragen waarop Het Reservaat te veel overeenkomt met De Eetclub, zoals het feit dat de hoofdpersoon een zwart jurkje aantrekt voor een etentje. Volgens de rechtbank in Lelystad zijn de meeste punten basaal en voor de hand liggend, waardoor er geen auteursrechten op kunnen rusten. Het boek mag daardoor in de winkels blijven liggen en verkocht worden.

Uitwerking

Zo komt een zwart jurkje vaker voor in boeken. ''De keuze voor een zwart jurkje ligt dermate voor de hand dat daaraan onvoldoende creatieve schepping ten grondslag ligt'', stelde de rechter. Ook wordt het element in beide boeken anders uitgewerkt: een ''eenvoudig'' zwart jurkje met daaroverheen een vestje in De Eetclub en een ''peperduur'' zwart jurkje in Het Reservaat.

Ilse Karman, eigenaar van de uitgeverij De Crime Compagnie is opgelucht over de uitspraak. "De elementen waar Noort een beroep op deed waren bijna allemaal clichés. Als de rechter anders had geoordeeld dan zou het voor iedere uitgever onmogelijk worden nog een boek uit te geven."

Ambo|Anthos, de uitgeverij van Noort, vindt het jammer dat de rechters meer oog hadden voor de verschillen tussen de boeken dan voor de overeenkomsten. Het is voor het bedrijf overduidelijk dat sommige dingen ''niet toevallig in twee boeken kunnen voorkomen''. Of de uitgeverij in beroep gaat, is nog niet bekend.

De Eetclub verscheen in 2004 en het werd later verfilmd en bewerkt voor het theater. Van de roman gingen ruim 580.000 exemplaren over de toonbank. Het Reservaat verscheen in september 2013.