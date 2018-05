Overzicht: Dit zijn de beste boeken van de week

NU.nl blikt in samenwerking met Boeqt.nl terug op de week.

In het boek Gouden Jaren neemt Annegreet van Bergen ons aan de hand voor een wandeling door de afgelopen halve eeuw; en hoe ons dagelijkse leven rigoureus veranderde. Volgens de Volkskrant markeert het boek samen met Jaren van Verandering van Han Lörzing de nostalgiehype van 2014. Hoewel het discutabel is of twee boeken een hype kunnen markeren, is Gouden Jaren wel een hype op zich.

De herkenbare - als je vóór de jaren vijftig geboren bent tenminste - anekdotes en schitterende foto's krijgen lof van alle kanten: 4 sterren van de Volkskrant, een plek in de top 10 van de NRC en een bekroning tot een van Elsevier's beste boeken van 2014.

De sappigste verhalen over het Engels koningshuis zullen we niet terugvinden in Victoria van A.N. Wilson. Haar dagboeken, die naar verluid bol stonden van indiscreties, zijn namelijk op de brandstapel beland. Maar volgens de Volkskrant toch een smakelijk portret van de Britse oud-vorstin: Een koninklijke score van 5 sterren.

Stamhouders en kannibalen

Dat de werkelijkheid nog steeds vreemder is dan fictie, bewijst Alexander Munninghof. De recensent van de Volkskrant kan in ieder geval niet uit over De Stamhouder, de ongelooflijke familiegeschiedenis van de zeventigjarige schrijver. Schokkend, ongewoon en bijzonder zijn de woorden die hij gebruikt in zijn verhitte recensie. Gelukkig biedt de onderkoelde humor hem wat verademing. 4 sterren van de Volkskrant en een plaats in de top 10 van de NRC.

Savage Harvest is een boek over de roemruchte verdwijning van een telg uit de Amerikaanse Rockefeller-familie, tegen een achtergrond van het toenmalige Nederlands Nieuw-Guinea. Carl Hoffman noemt zichzelf een reisschrijver. Maar verwacht niet geïnspireerd te worden om er zelf op uit te trekken. De reis van Michael C. Rockefeller eindigt namelijk op zijn drieëntwintigste levensjaar, in de stoofpot van een stel kannibalen. 5 sterren van de Volkskrant, maar u bent gewaarschuwd voor hoofdstuk twee.

Cover

Cover is geen boek met woorden, maar met beelden. En wel het mooiste beeldboek van het jaar volgens de Volkskrant (5 sterren). Daarentegen leest het levensverhaal van Peter Mendelsund wel als een roman: voor hij bekend ontwerper werd was hij concertpianist.

Maar toen hij onder ogen moest zien dat hij zijn gezin niet kon onderhouden met de muziek, besloot hij het te wagen als grafisch ontwerper. En zie daar: de inmiddels meest besproken boekontwerper van Amerika. In Cover zijn de mooiste ontwerpen te bewonderen.

Hafid Bouazza

In de koude maanden houdt Hafid Bouazza zich graag warm met goede absint, met de liefde en de literatuur. In een lang interview, dat deze week in Vrij Nederland verscheen, sprak hij over dit alles en over zijn nieuwste boek.

En ook de redacteur kreeg een kristallen glaasje van de groene fee opgediend.

Vrede is deze nacht is een bundeling van klassieke Arabische wintergedichten in zijn vertaling. Waaronder de bekende soera 97 uit de Koran, die na nieuw onderzoek een christelijke kersthymne blijkt.

Prijzen

De P.C. Hooftprijs, de prijs die beschouwd wordt als belangrijkste literaire onderscheiding, ging dit jaar naar dichteres Anneke Brassinga. Haar poëzie hoeft niet bijgestaan te worden door absint om betoverend te zijn, want volgens de jury is haar oeuvre een "geestverruimend heelal van taal".

Een prijs die misschien wel in het vooruitzicht ligt voor Geert Buelens, Leonard Nolens, Els Moors, Maud Vanhouwaert of Peter Verhelst. Maar vooralsnog zijn ze 'slechts' een van de vijf genomineerden voor de Herman de Coninckprijs voor de beste dichtbundel van 2015.

Tot slot, nu de AKO literatuurprijs in handen komt van ECI: de laatste 10 winnaars nog even op een rijtje.