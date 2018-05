Sandra Reemer werkt aan autobiografie

Dat vertelt de zangeres aan De Telegraaf. Ze schrijft het boek omdat haar levensverhaal 'het verdient om te worden opgeschreven'.

De nu 64-jarige Reemer noemt de tijd dat ze samen met Marga Bult en Sjoukje Smit The Dutch Diva's vormde de zwaarste periode uit haar leven. Ze zegt in de krant dat er haat, nijd en jaloezie naar haar toe was. In haar boek wil ze hier openhartig over zijn.

Het is niet bekend wanneer de autobiografie verschijnt.

Marga Bult heeft via Twitter laten weten dat ze niet onder de indruk is van het voornemen van Reemer. "Ik onthoud liever de mooie momenten", aldus Bult.