Dale Pinnock - Eten als medicijn

Voormalig chef-kok Dale Pinnock is voedingsdeskundige, die zijn wetenschappelijke kennis van producten heeft toegepast op de moderne keuken. De meest alledaagse ingrediënten blijken een weldaad voor een zuivere huid of een gezonde polsslag.

In een register voorin het boek somt Pinnock eerst vruchten, groenten, noten, vissen et al op, waarbij hij vertelt waar deze producten precies goed voor zijn.

Zoals: de appel bevordert afvoer van cholesterol uit het spijsverteringssysteem. De bètacaroteen in mango's helpt - onder meer - tegen rimpels en werkt ook ontstekingsremmend. Bonen krijgen bijna twee kolommen met bejubelde eigenschappen. Bloedsomloop en hart spinnen garen bij citroengras en cacao, en kersen kunnen helpen bij slapen.

Heilzaam

Dit soort informatie en weetjes zijn dankzij de toenemende wetenschappelijke kennis van ons voedsel inmiddels behoorlijk uitgebreid, en in dit kookboek wordt alles overzichtelijk en verzorgd gepresenteerd.

Na die opsomming van de producten en hun eigenschappen, worden de eigenschappen van de afzonderlijke producten met behulp van een eenvoudig markeringssysteem doorgetrokken naar de recepten. Bij elk gerecht staan de specifieke heilzame eigenschappen van de ingrediënten met symbolen en omschrijving aangegeven.

Het is dankzij vormgeving en mooie fotografie dat dit kookboek geenszins als studieboek wordt ervaren, al wordt dat door de titel wel erg benadrukt. Elk recept laat duidelijk zien dat Pinnock gek is op koken; zijn crostini's met olijven, munt-chocoladetaart en gevulde courgettes zijn inspirerende gerechten, die nooit de indruk wekken dat er omwille van de geneeskrachtige dwangbuis concessies zijn gedaan aan wat lekker is.

Stap verder

Het brood of de aardappel is in dit kookboek ook niet in de ban gedaan. Pinnock lijkt niets uit te sluiten; de natuurproducten met goede eigenschappen krijgen bij hem een plek voor ontbijt, lunch, avondeten, bijgerechten, en smakelijke, verantwoorde tussendoortjes.

Wie nog een stapje verder wil, kan zich in nog uitvoeriger laten informeren in het slotkatern waarin nog specifieker op allerlei lichaamsfuncties wordt ingegaan. En die heeft Pinnock heel chique niet te dicht in de buurt van de smulrecepten gezet.

