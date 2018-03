Boekenclub ECI maakt doorstart

Dat meldt de nieuwe eigenaar Novamedia maandag. De naam ECI blijft bestaan.

De overname geldt voor zowel de Nederlandse als de Belgische tak. Novamedia, eigenaar van onder meer het format van de Postcode Loterij, gaat verder met de websites eci.nl, eci.be, cosmox.nl en cosmox.be. De distributietak van ECI en het beheer van de website van Free Record Shop, dat ook door ECI geregeld werd, vallen buiten de doorstart.

De overname moet de komende weken worden afgerond. Een overnamebedrag wordt niet bekendgemaakt.

Groeipotentie

Novamedia zegt in een verklaring "enorm groeipotentieel" te zien in ECI. Om ECI weer winstgevend te maken moet het bedrijf wel inkrimpen, vindt Novamedia. Ook moet de distributie worden uitbesteed.

Hubert de Koning, voormalig directeur ECI die aanblijft in de nieuwe vorm, ziet veel voordelen in de gecombineerde kennis van de twee bedrijven. "Daarbij hebben we de ECI-medewerkers die door deze overname hun baan behouden hard nodig", aldus De Koning.

Vertraging

Klanten van de webwinkel ondervinden in de eerste periode enige vertraging bij de bezorgingen, meldt Novamedia.

Het in 1967 opgerichte ECI, ook wel bekend als de boekenclub, is volgens Novamedia de enige aanbieder in Nederland die boeken onder de vaste boekenprijs mag verkopen. Het bedrijf werd begin vorige maand failliet verklaard wegens financiële problemen. Sindsdien was de webwinkel met meerdere partijen in gesprek over een overname.

Teruglopende omzet

Afgelopen jaren moest het bedrijf al meerdere malen reorganiseren vanwege de teruglopende omzet in de boekenbranche. In 2010 transformeerde ECI van een boekwinkel uitsluitend toegankelijk voor leden, in een op onlineverkoop gerichte retailer waar iedereen boeken, films, muziek, speelgoed en games kan bestellen.

Tijdens het faillissement had de curator de websites van ECI gewoon in de lucht gehouden. Alleen de webshop van Free Record Shop werd stilgelegd, omdat die volgens hem niet rendabel genoeg meer was. Wanneer deze website weer in de lucht komt, is onbekend.

Lees ook: Vijf vragen over faillissement