Artis komt met bundel dierengedichten

Onder de ruim zeventig gedichten uit de wereldliteratuur bevinden zich werken van Martinus Nijhoff, Jan Hanlo, Toon Tellegen en William Blake, meldde de Amsterdamse dierentuin dinsdag.

Het boekje gaat Artisbestiarium heten, verwijzend naar de bestiaria met wonderlijke verhalen over dieren, hun uiterlijk en hun eigenschappen.

Vaak gingen de middeleeuwse manuscripten over fabeldieren zoals de hippogrief, die half paard half adelaar was. Het boek van Artis gaat over echte dieren.

Eerste keer

Het is volgens de dierentuin de eerste keer dat een dergelijke verzameling van gedichten is samengebracht. Sommige werken verschijnen voor het eerst in Nederlandse vertaling.

De dierentuin adviseert lezers van Artisbestiarium, dat zaterdag wordt gepresenteerd, de bundel vooral open te slaan in nabijheid van de bewoners van het park.