Otto Dov Kulka - Landschappen van de Metropool van de Dood

Hij is vanuit Theresienstadt in 1943 naar het kamp overgebracht, en hij zal een van de weinigen zijn die het overleeft.

Geen enkele andere blauwe hemel zal ooit de intensiteit van schoonheid verkrijgen als die Poolse. Logisch dat Kulka zich afvraagt hoe dat kan, omdat hij dan opgesloten zit in een kamp dat grauw en stoffig is van de laag as door de vele lijken die dagelijks om hem heen in de ovens worden verbrand.

Tot twee keer toe staat Kulka zelf in de lange rijen mensen die naar de gaskamers worden gebracht, en tot twee keer toe kruipt hij door het oog van de naald.

Herinneringen

Kulka heeft veel van die herinneringen. Een jongen in zijn barak leent hem een boek van Dostojevski, een andere kampbewoner laat kinderen als hij toneelstukken spelen en muziekstukken instuderen, zoals - wrang genoeg - Beethovens/Schiller’s Ode an die Freude.

Terwijl de vlammen hoog uit de torens oplaaien en de malende kaken van de vernietigingsmachine geen seconde stilstaan, kan Kulka zich herinneren hoe de mensen in dit metropool van de dood zich op dit Europees cultureel erfgoed bleven verlaten. En dat zij nota bene zelf kunst bleven creëren, zoals het jonge meisje dat drie gedichten van haar hand toespeelde aan Kulka’s vader, letterlijk enkele seconden voordat ze zelf de gaskamer in moest. Mooie gedichten zijn het, ze zijn in dit boek zijn opgenomen.

Dodenmars

Kulka heeft de dodenmars uit Auschwitz in 1945 ook overleefd, toen ze uit Auschwitz werden weggevoerd voor een laatste martelgang. Hij overleefde alles, ging geschiedenis studeren en is nu emeritus hoogleraar aan de universiteit van Jeruzalem. Op zijn zestigste begon hij met het opstellen van zijn dagboeken, om zijn herinneringen aan het kamp vast te leggen.

Dit boek is het werk van historicus Kulka die wetenschappelijke feiten zocht, alsmede van de Holocaust-overlevende Kulka die met een stofkam zijn geheugen doorvorste. Hij stelt zich voortdurend vragen. Hoe bestaat het dat hij de Grote Dood heeft overleefd? Waarom was er zo’n speciale afdeling met ‘kinderkamp’ en joodse families uit Theresienstadt?

Waarom konden zij zo lang staande blijven in Auschwitz terwijl ontelbare mensen om hen heen direct nadat ze uit de treinen kwamen, naar de gaskamers werden geleid? Hoe bestond het dat zij zo lang in leven bleven en zelfs cultuur beoefenen, in een omgeving die elke betekenis had verloren?

Archieven

De wetenschapper Kulka vindt antwoorden in oude Duitse archieven: er was sprake van een 'speciaal familiekamp' uit PR-overwegingen omdat het Rode Kruis wilde weten wat er in de kampen plaatsvond en bij de nazi’s aandrong op inspecties. Kulka was een van de 5000 joden die vanuit Theresienstadt naar dat kamp werd overgebracht.

Hij bekijkt archieven, foto’s, bezoekt de locaties, spreekt mensen en leest getuigenissen, tot feiten en herinneringen kloppen. En zo’n intense beleving als de schoonheid van de hemel boven een kamp, zou dat de beleving kunnen zijn van iemand die beseft hoe mooi leven is als de dood je praktisch aan je haren weg komt sleuren?

Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum

Vertaling George Pape