Romantiek op retour in Britse bibliotheek

In 2000-2001 stonden er zes liefdesverhalen en een misdaadverhaal in de uitleentop 10. Bij de peiling tussen juli 2010 en juni 2011 bleek het romantische verhaal helemaal uit de top 10 verdwenen.

Het zijn nu alleen thrillers die het meest worden uitgeleend, de meeste van Amerikaanse schrijvers, berichtte de krant The Daily Telegraph vrijdag.

Waarom de thriller en het misdaadverhaal in 10 jaar tijd de romantiek hebben verdreven, is niet bekend.

Een thrillerschrijver suggereert in de krant dat lezers ernstiger en onzekerder zijn geworden sinds de aanslagen in de VS in 2001 en de opeenvolgende crises in de economie. In de misdaadroman worden aan het slot recht en orde hersteld, wat mogelijk nu meer aanspreekt.

Populair

Het boek blijft ondanks internet populair. Het Britse instituut Public Lending Right, dat auteurs betaalt naar gelang hun boeken zijn uitgeleend, stelde vast dat over 2010-2011 300 miljoen keer een boek van de bibliotheek werd geleend.

Een jaar eerder was dat 309 miljoen keer. Het is wel een fikse daling ten opzichte van 2001 toen er nog 375 miljoen keer een boek werd uitgeleend.

Kinderen lenen en lezen ook nog steeds veel boeken. Van de tien meest 'uitgeleende auteurs' schrijven er vijf kinderboeken.