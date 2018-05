Dennis Lehane – Moonlight Mile

Het privedetectiveduo Kenzie en Gennaro mochten 12 jaar geleden een dubieuze pluim op hun hoed zetten toen ze de vierjarige Amanda terugbrachten naar haar moeder. Het meisje bleek ‘gekidnapt’ door een intens lief stel dat de peuter aan een hels leven bij haar misdadige, immer bezopen moeder wilde onttrekken.

Laat dat kind dan zitten waar ze zit, denk je. Maar nee. Vooral Kenzie stond op zijn strepen: het was een illegale ontvoering en met het terugbrengen van het meisje werd de wet nageleefd.

Russische maffia

Lehane leverde daarmee een sterk verhaal af over wetgeving die niet altijd rechtvaardigheid brengt. Moonlight Mile is het vervolg op Gone Baby Gone, waarin het verloop van Amanda’s leven wordt geschetst.

Dat was, zoals verwacht, ellendig. En nu is het meisje op zestienjarige leeftijd wederom verdwenen, maar dit keer op eigen initiatief. Een uitgelezen kans voor Kenzie om zijn curieuze zet van indertijd te herstellen. En voor hij het weet zit hij tot aan zijn strot in de wrede onderwereld van de Russische maffia.

Hoekige karikaturen

Moonlight Mile is – gek genoeg – een teleurstellende Lehane. In deze thriller zit geen sterke ethische ondertoon, terwijl dat een van de succesvolle factoren is in het oeuvre van deze zeer gelauwerde schrijver. Het is een leesbaar en vlotjes geschreven verhaal, maar te standaard vliegveldproza om enige indruk te maken.

Alle personages zijn hoekige karikaturen en Lehane had meer zin in lollige oneliners dan in goed proza. En hoe geloofwaardig is het als een zestienjarige snotneus nog geen piepje geeft terwijl Russische creeps haar bloederige executie bespreken. Tja.