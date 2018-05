Gouden Griffel voor Voordat jij er was

De jury roemde tijdens het kinderboekenbal in het Amsterdamse Muziekgebouw aan ’t IJ het kinderboek dat een eigen draai geeft aan het scheppingsverhaal om de ”trefzekere stijl en onnadrukkelijke filosofische laag”.



Volgens juryvoorzitter en directeur van de Stichting Lezen Gerlien van Dalen weet Remmerts de Vries “een originele en creatieve twist te geven aan een van de oudste verhalen ter wereld.” Illustrator Philip Hopman werd bovendien geprezen om zijn “zwierige en subtiele illustraties”.



De jury was onverdeeld in haar oordeel, aldus Van Dalen.

Scheppen

Remmerts de Vries toonde zich zeer gelukkig met zijn tweede Gouden Griffel. “Ik ben er ongelooflijk blij mee. Het is een verhaal over geloof in fantasie.” Tegen Hopman zei hij: “laten we doorgaan met scheppen.” De schrijver won de felbegeerde kinderboekenprijs ook al in 2003, toen voor Godje.



In Voordat jij er was wordt een moderne versie van het bijbelse scheppingsverhaal verteld aan de hand van twee personages: Konijn en Wolf.



Uit ongeveer honderdvijftig inzendingen kende de Griffel-jury dit jaar aan tien kinderboeken een Zilveren Griffel toe, de genomineerden voor een Gouden Griffel.

Kinderboekenweek

Het door de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) georganiseerde kinderboekenbal is dinsdag druk bezocht. Tijdens de avond die tevens de aftrap is voor de 56ste kinderboekenweek blijken veel jonge lezers en hun ouders gehoor te hebben gegeven aan de oproep van de CPNB om toch vooral 'kleurig' en 'als een plaatje' te komen.

Motto van dit jaar is De grote tekententoonstelling, waarbij extra aandacht is voor de illustraties in kinderboeken.



Mirjam Oldenhave schreef het kinderboekenweekgeschenk ‘Mees Kees in de Gloria’ dat tot en met 16 oktober gratis te verkrijgen is bij aankoop van kinderboeken. Prijswinnaars Remmerts de Vries en Hopman maakten het jaarlijkse prentenboek: Stimmy of Het oerwoud in de stad.

Gouden Griffel 2010