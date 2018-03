Aifric Campbell – De schade-expert

Caro werkt als schade-expert bij een verzekeringsbedrijf, waarvoor ze claims op waarheidsgehalte onderzoekt. Ze excelleert in haar vak, maar de ironie dat ze qua zelfonderzoek nog geen deuk in een pakje boter slaat, weet Campbell uitstekend te ondervangen met spitsvondige zinnetjes die de lezer bij de les houden.

Caro’s eigen ‘schadeclaim’ is de getroebleerde driehoeksrelatie uit haar verleden met twee jeugdvrienden, Cameron en Estelle.

Twee weken na Estelle’s gruwelijke dood heeft Cameron de benen genomen, om later uit te groeien tot een wereldberoemde popzanger a la Springsteen. Caro is inmiddels zelf in de dertig, en ze is de jeugdervaring nooit te boven gekomen.

Kerkhofganger

Hele dagen slijt ze op het kerkhof bij het graf van Estelle, waar ze zich voorstelt hoe de doden hun leven in het hiernamaals beleven.

Een andere vaste kerkhofganger is Tom, een oude man met een jack russell die wekelijks zijn onbeminde vrouw een bloemetje komt brengen, en onder zijn sjofele oudemannenvoorkomen ook een verleden torst. En net als in De Logica zijn de vader- en moederfiguren afwezig of schieten tekort.

Bijna volmaakt

De sfeer in de Schade-expert raakt bijna overspannen van het verzwijgen, maar het luchtruim wordt weids opgerekt door de waarnemingen. Campbell is als schrijfster veel te bedreven om de lezer te bedelven onder afstotend leed.

Ze prikkelt met haar fijnzinnige proza en sluiertipjes een geboeide nieuwsgierigheid naar ontwikkelingen, ontknopingen en ontrafelingen, en rondt die alle af in deze machtige roman die, evenals De Logica van het Moorden, bijna volmaakt is. Tel er in gedachten nog maar een goudomrande halve ster bij.

Vertaald door Anneke Bok en Nan Landers