Helen Grant – De verdwenen meisjes

Pia is een buitenbeentje in de dorpsgemeenschap van Bad Munstereifel. Het leven in zulke plaatsjes kan zo knus en ook zo tomeloos hardhandig zijn, want niemand wil buiten de boot vallen.

Helaas voor Pia komt ze plaatselijk negatief in het nieuws als haar oma tegen kerst op spectaculaire wijze de dood vindt tijdens een diner. Het hele dorp heeft het erover, en Pia is voorgoed gebrandmerkt.

Roddelkip

Dan wordt Munstereifel wederom opgeschrikt door de verdwijning van een meisje. Dat dit ‘wederom’ is, verneemt Pia pas als ze haar licht opsteekt bij een lokale roddelkip. Een dader is nooit gevonden, al waren er vermoedens rondom de broer van Herr Schiller, de vriendelijke oude man die altijd van die mooie, spannende folkloreverhalen vertelt.

Bij gebrek aan beter sluit Pia een alliantie met nog zo’n paria, haar klasgenootje Stefan. De twee zetten een verbeten speurtocht op naar de meisjes van wie nooit geen spoor meer is gevonden.

Vroegrijp

Is dat aannemelijk, dat twee van die kleine kinderen dit op eigen houtje doen? Grant weet de vroegrijpe wijsneuzerij tot op bepaalde hoogte aannemelijk te maken, maar het is de vraag of zulke jonkies zich zelfs bij nacht en ontij naar onheilspellende plekken begeven.

De belevingswereld van de kids heeft Grant wel te pakken, maar hun daadkracht en vasthoudendheid zijn niet echt met deze leeftijd te rijmen.

Sinister

Dat ze beiden buitenbeentjes zijn en niets te verliezen hebben (of zich willen bewijzen) is een acceptabele verklaring. Maar als ze zich bij de ontknoping geconfronteerd zien met een extreem macabere plottwist, vallen ze als elfjarigen uit hun rol.

Dat is een beetje jammer, maar over de hele linie heeft Grant toch wel een elegante, sinistere detective afgeleverd, hetzij een wat ambigue: de folkloreverhalen en het avontuur die kinderen aanspreken detoneren met de volwassen griezeligheid van The Ring-achtige elementen.