Van de hoofdredactie

Elke zondag vertellen we je meer over ons werk. Dit keer kijken we terug op een wat vreemde Prinsjesdag en richten we de blik op de Tweede Kamerverkiezingen.

Prinsjesdag staat onder journalisten niet bekend als de spannendste dag van het jaar. Veel is vaste prik: ongeveer alles is vooraf al uitgelekt, er is een troonrede, er zijn hoedjes, er zijn koopkrachtplaatjes. En dan is het wachten tot 15.30 uur, wanneer alle stukken online worden geslingerd.

Het demissionaire kabinet staat al met één voet in de uitgang, echt grote plannen werden er dan ook niet gepresenteerd. De Algemene Politieke Beschouwingen, die altijd de dagen na Prinsjesdag plaatsvinden, waren juist door het aanstaande vertrek van het kabinet "heel interessant, maar ook raar" om naar te kijken, vertelde politiek verslaggever Priscilla Slomp me.

Hoe dat zo? Een paar voorbeelden: Lijsttrekkers Rob Jetten (D66) en Dilan Yesilgöz (VVD) zaten bijvoorbeeld nog in Vak K (het gedeelte waar de ministers zitten) en waren dus niet te vinden aan de interruptiemicrofoon. Vertrekkend premier Mark Rutte zat er nog wel, maar leek veel minder een speler van belang tijdens de debatten. Er waren partijen die in de peilingen heel groot zijn (BBB en NSC), maar in de Kamer nog maar heel klein en dus weinig spreektijd krijgen. En er waren partijen waarbij dat precies andersom is.

Met Prinsjesdag achter de rug, richten we ons nu op de verkiezingen. Het begint een cliché te worden, maar met het vertrek van de langstzittende premier en een aantal prominente Kamerleden en ministers én de opkomst van nieuwe partijen, ligt het politieke speelveld helemaal open. Wie ons land gaat besturen - en op welke manier - daar valt nog heel weinig over te zeggen.

Extra belangrijk dus om goed geïnformeerd en goed voorbereid naar het stemhokje te gaan. Bij NU.nl helpen we je daar graag bij. We hebben onze politieke redactie de komende maanden opgeschaald. We spreken lijsttrekkers, volgen de campagnes en duiken in de verkiezingsprogramma's. Daarnaast werpen onze binnenland- en klimaatverslaggevers een blik op thema's die belangrijk zijn tijdens de Tweede Kamerverkiezingen.

Net als bij voorgaande verkiezingen kun je vanaf maandagmiddag weer een verkiezingsupdate van onze Haagse redactie verwachten. In ieder geval wekelijks, en naar mate de campagne vordert mogelijk vaker.

