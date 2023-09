Van de hoofdredactie Ik ben al fan van NU.nl, nu jullie nog

Met veel plezier onderteken ik dit wekelijkse hoofdredactionele blog niet langer met 'waarnemend hoofdredacteur', maar met 'hoofdredacteur'. Vandaag vertel ik, Lindsay Mossink, jullie meer over mijn plannen.

Gaan we alles anders doen? Zeker niet. De NU.nl-bezoeker wil bijblijven, het nieuws begrijpen en daar ook aan bijdragen. Daar hebben we de afgelopen jaren een stevig fundament voor gelegd. Onze nieuwsredacties brengen elk moment van de dag het laatste nieuws, we leggen het nieuws uit met herkenbare explainers en je kunt meediscussiëren op reactieplatform NUjij.

Nu is het tijd dat we het meer over de makers gaan hebben. Waarom stellen we jullie niet veel meer in staat een band op te bouwen met onze experts? Bezoekers van digitale platforms willen steeds vaker de persoon achter een productie kennen. Dat geeft vertrouwen in de afwegingen die worden gemaakt.

Onze Formule 1-podcast De Boordradio is niet voor niets zo succesvol. NU.nl heeft experts in huis die bepaalde onderwerpen van voor naar achteren kennen. Experts die genoeg inhoudelijke bagage hebben om een grote groep vaste volgers aan te spreken.

Neem alleen al de klimaatredactie: de kennis van klimaatverslaggevers Rolf Schuttenhelm en Jeroen Kraan is ongeëvenaard. Ik ben ervan overtuigd dat meer zichtbaarheid van onze expertise op grote nieuwsonderwerpen bijdraagt aan het vertrouwen dat jullie in ons hebben. Daarom gaan we op zoek naar meer vormen om die kennis over te brengen.

Lindsay Mossink is hoofdredacteur van NU.nl Lindsay is sinds deze week hoofdredacteur van NU.nl. Daarmee is zij eindverantwoordelijk voor de redactie en de journalistieke koers van NU.nl. Zij schrijft elke zondag een redactieblog, waarmee je een kijkje achter de schermen krijgt.

Dáár weet ik wie het vertelt

Als ik naar de toekomst kijk, liggen daar best wat uitdagingen. Denk aan de kansen, maar zeker ook de bedreigingen van kunstmatige intelligentie (AI).

We hebben een redactie die enthousiast wordt van nieuwe dingen proberen. Dat zit in het NU.nl-DNA. We testen dus ook met AI. Maar AI kan geen band opbouwen met het publiek. Ook daarom is het belangrijk om naar voren te stappen en te zeggen: hier zitten mensen achter en zij weten ontzettend veel. Die kunnen jou helpen als jij je zorgen maakt over bepaalde zaken die het nieuws domineren.

Over vijf jaar is het internet waarschijnlijk nog minder overzichtelijk of betrouwbaar dan nu. NU.nl moet in zo'n tijdperk een baken van vertrouwen zijn. Dáár kan je terecht, dáár is de informatie betrouwbaar en dáár weet ik wie het vertelt.

Ik vind het belangrijk dat wij een plek zijn waar je leert over het nieuws en waar je wordt verrast, terwijl je verbinding vindt. Dat lukt alleen als je de afstand weet te verkleinen. Ik wil van de vele passanten fans maken. Fans van het merk, maar zeker ook van onze journalisten.