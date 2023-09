Van de hoofdredactie Waarom je soms niet kunt reageren op onze artikelen

Elke zondag vertelt waarnemend hoofdredacteur Lindsay Mossink je meer over ons werk. Dit keer gaat het over de reactiemogelijkheid onder onze artikelen. Hoe gaat de interactieredactie te werk? En waarom moeten we soms een artikel sluiten?

Op ons reactieplatform NUjij gingen we in augustus voor de tweede keer ooit over de miljoen reacties heen. De interactieredactie kreeg die maand 1.026.094 reacties te verwerken. Een kwart van die één miljoen reacties ging de prullenbak in, na een menselijke of gerobotiseerde check.

Moderatierobot Maura (Machine voor AUtomatisch Reacties Afhandelen) helpt ons door 80 procent van de binnengekomen reacties te beoordelen. Afgelopen tijd schroefden we dat percentage op naar 85 procent, om de werkdruk bij onze interactieredactie te verlichten. NUjij groeit jaar in, jaar uit.

Komende week gaan we weer terug naar 80 procent, omdat Maura nog te veel twijfelgevallen verkeerd beoordeelt. Met als resultaat reacties die op een vervelende manier een goede discussie onder onze artikelen verstoren. Dat viel jullie ook op, want het aantal gerapporteerde reacties (waarvan jullie vinden dat het niet door de beugel kan) steeg flink.

Uit onze eigen onderzoeken blijkt dat een negatieve omgeving potentiële nieuwe NUjij-gebruikers afschrikt. Nu reageert nog maar een heel klein percentage van onze bezoekers op NUjij. Ik zie dat groepje graag groter én vooral diverser worden. Daarom doen we er alles aan om een constructieve en inhoudelijke discussie te faciliteren.

Lindsay Mossink is waarnemend hoofdredacteur van NU.nl Lindsay is eindverantwoordelijk voor de redactie en de journalistieke koers van NU.nl. Zij schrijft elke zondag een redactieblog, waarmee je een kijkje achter de schermen krijgt.

Waarom laten jullie niet gewoon alle discussies toe?

Het is belangrijk dat we Maura blijven trainen. We hebben haar tenslotte nodig om het behapbaar te houden. Dat doen we door Maura een percentage van de reacties die zij beoordeelt, naar ons door te laten sturen. Daar zitten reacties bij waar ze over twijfelt, maar juist ook hele makkelijke reacties, zodat ze van onze keuzes kan leren.

Natuurlijk hoop ik dat Maura steeds een beetje beter wordt, zodat ze ons nog wat meer werk uit handen kan nemen. Maar tot die tijd kiezen we ervoor om een artikel af en toe te sluiten als er al meer dan duizend reacties zijn toegevoegd.

Het sluiten van de reactiemogelijkheid onder een artikel stuit soms op weerstand van onze NUjij-gebruikers. "Laat discussies gewoon toe, gezien het aantal reacties op sommige berichten is het duidelijk dat er behoefte aan is te kunnen reageren", schreef een bezoeker.

Een logische reactie, als je het mij vraagt. En geloof me, we doen er ook niet lichtzinnig over. Een van onze kernwaarden is 'open'. Met een platform en community als NUjij geven we zo'n kernwaarde gewicht. Onze bezoekers leveren een essentiële bijdrage aan NU.nl. Draadjes sluiten staat daar gevoelsmatig haaks op.

Trots op alle verschillende meningen

Als het zó druk is dat onze redactie het modereren niet meer kan bijhouden, moeten we soms een keuze maken tussen kwantiteit en kwaliteit. We willen ook voorkomen dat je een half uur moet wachten tot jouw reactie verschijnt. Dus sluiten we liever één of meerdere artikelen waarin 'alles al is gezegd'. Na sluiting kun je reacties waar je je goed in kan vinden nog steeds wel gewoon 'respecteren' met een duimpje.

Na een reactie of duizend zien we zelden nieuwe argumenten. We hebben dan een waardevolle uiteenzetting met verschillende meningen onder een bericht. Daar zijn we trots op, want het geeft onze bezoekers meer inzicht in het nieuws. En dat is precies ons streven.

Uitzonderingen zijn er natuurlijk ook. Bijvoorbeeld bij heel groot nieuws. We begrijpen dat groot nieuws de gemoederen vaak flink bezig kan houden. Niet alleen op onze redactie, maar ook onder onze bezoekers. Ik beloof dat we een artikel dan niet zomaar zullen sluiten, want ik weet ook: je komt naar NU.nl om over het nieuws te kunnen praten, of dat nu bij het koffieapparaat op de werkvloer is, of bij ons op NUjij.