Van de hoofdredactie Is Prigozhin dood? Wij moeten orde in chaos scheppen

Elke zondag vertelt waarnemend hoofdredacteur Lindsay Mossink je meer over ons werk. Dit keer gaat het over de dood van Wagner-leider Yevgeny Prigozhin. Wanneer heb je genoeg bewijs om zelf een conclusie te trekken?

Aircraft possibly belonging to Wagner Group owner Prigozhin crashes in Bologovsky District, Tver Oblast, Russia: Blog via Public Telegram Board.

Dit is woensdagavond het eerste bericht dat we zien. Onze nieuwsredactie springt op. We zoeken direct meer bronnen.

Kort daarna meldt de Russische luchtvaartautoriteit dat Yevgeny Prigozhin op de passagierslijst van het gecrashte toestel staat. Hij is de leider van het Russische huurlingenleger Wagner, dat beschuldigd wordt van ernstige oorlogsmisdaden (waaronder in het Oekraïense Boetsja).

Geen van de inzittenden van het vliegtuig overleeft de crash. Een aantal grote internationale media, waaronder BBC, trekt de conclusie: Prigozhin is overleden.

De vooraanstaande internationale media (die een groter netwerk hebben dan wij) brengen zijn dood met stelligheid. Dat gecombineerd met de informatie die we zelf hebben, doet ons besluiten een pushbericht te sturen dat de Wagner-leider, die zich recent met een opstand tegen president Vladimir Poetin en zijn regering keerde, is omgekomen.

Twijfel slaat toe

Dan slaat de twijfel toe. Weet die luchtvaartclub wel zeker dat Prigozhin aan boord was of baseert die autoriteit zich enkel op de passagierslijst? De meeste media nuanceren hun koppen. Wij doen hetzelfde.

Samensteller voorpagina Jasper van Vliet besluit het bij de absolute feiten te houden: Wagner-baas Prigozhin op passagierslijst van neergestort vliegtuig, geen overlevenden.

Even later roert een Telegram-groep gelinkt aan Wagner zich: "Prigozhin is dood." Hoe betrouwbaar deze groep is en waar die zijn informatie op baseert, is niet duidelijk. Wel is het een groep die eerder spraakberichten van zijn leider deelde. Helemaal wegwuiven kunnen we het dus niet.

Op hetzelfde moment publiceert de luchtvaartautoriteit de passagierslijst met onder andere de namen van Prigozhin en zijn rechterhand Dmitry Utkin. Met daarbij het bericht: "Prigozhin was aan boord."

We maken een nieuw bericht, duidelijk toegeschreven aan deze bronnen.

Lindsay Mossink is waarnemend hoofdredacteur van NU.nl

'In de praktijk kan het eigenlijk niet anders'

De volgende ochtend blijft het knagen. Als we zeker weten dat hij aan boord was, kunnen we zelf zijn overlijden ook stelliger melden (er zijn tenslotte geen overlevenden).

Nieuwschef Kim Einder zegt daarover: "Het is belangrijk dat we laten zien dat er nog niets officieels is, maar we kunnen best laten merken dat het in de praktijk eigenlijk niet anders kan." Dat ben ik het met Kim eens. Op dat moment wijst alles op de dood van Prigozhin.

Toch doet een uitspraak van de luchtvaartautoriteit tegen het Russische persbureau TASS ons besluiten een slag om de arm te houden. "According to the list of passengers, among them is the name and surname of Yevgeny Prigozhin." We weten (net) niet genoeg.

Als Poetin donderdagavond in een toespraak de familie van Prigozhin condoleert, weten we wel genoeg. We gaan uit van de dood van Prigozhin. Al is de belangrijkste vraag nog onbeantwoord: wat is er gebeurd? Daar zullen onze collega's van onderzoeksorganisaties als Bellingcat zich de komende tijd ongetwijfeld over buigen.

Aan ons de taak om orde in de chaos te blijven scheppen. De ene keer is dat een stuk makkelijker dan de andere keer. Dat betekent dat we zelf conclusies moeten trekken als er voldoende bewijs is, maar soms ook terughoudend zijn bij twijfel. Zolang alles wat we schrijven en maken maar transparant is.