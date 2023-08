Van de hoofdredactie We brengen niet alleen nieuws, maar helpen je ook verder

Elke zondag vertelt waarnemend hoofdredacteur Lindsay Mossink je meer over ons werk. Dit keer gaat het over een vraag die we vaak stellen: wat betekent dit nieuws voor jou?

Elke ochtend selecteert onze interactieredactie de beste vragen uit de duizenden reacties die jullie onder onze artikelen plaatsen. We noemen die selectie 'De 10'. Dat lijstje delen we met de hele redactie. In 'De 10' verzamelen we relevante vragen en interessante invalshoeken over onderwerpen die een dag eerder de tongen losmaakten.



Daar gaan we dan mee aan de slag. Deze week veroorzaakte het besluit van energiebedrijf Vandebron om klanten te laten betalen voor het terugleveren van stroom aan het netwerk veel reuring. "Is een thuisbatterij dan misschien een slimme zet als je zonnepanelen hebt?" vroegen jullie op NUjij. Klimaatverslaggever Rolf Schuttenhelm beantwoordde deze vraag in onze nieuwe rubriek 'In 100 woorden'.



Soms zijn er zoveel vragen over een onderwerp dat een vragensessie geschikter is. Bijvoorbeeld over het noodweer in veel Europese vakantielanden.



Voor ons is dit een belangrijk onderdeel van ons werk. Het is onze rol om antwoorden te vinden op relevante vragen bij het nieuws.

Lindsay Mossink is waarnemend hoofdredacteur van NU.nl Lindsay is eindverantwoordelijk voor de redactie en de journalistieke koers van NU.nl. Zij schrijft elke zondag een redactieblog, waarmee je een kijkje achter de schermen krijgt.

Jullie helpen elkaar ook

Maar naast het nieuws brengen en uitleggen, helpen we jullie ook bij het maken van keuzes. In ons vak noem je dat servicejournalistiek. Dat zijn hele praktische verhalen, over de terugreis na vakantie, zonnebrandcrème of vliegende mieren.

Collega's Elise Vermeeren en Sarah Sitanala hebben zich bij NU.nl volledig toegelegd op deze vorm van journalistiek. Voor hen zijn niet alleen de vragen die jullie stellen een inspiratiebron, maar bijvoorbeeld ook de periode van het jaar of wat er speelt in de wereld.

Als het om hele praktische onderwerpen gaat, zie ik dat jullie elkaar ook aardig op weg helpen. Zoals deze week tijdens Praat mee-sessies over de kosten van boodschappen en besparingstips voor op een festival.

We zien dat jullie deze vorm van journalistiek waarderen. Daarom starten we binnenkort een aparte rubriek (om te beginnen in het menu van onze app) waar je al onze praktisch ingestoken verhalen en tips bij elkaar vindt. We hebben alleen nog geen definitieve naam voor dat katern. Ideeën? Laat het zeker weten in de reacties.