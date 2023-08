Van de hoofdredactie Door je te verplaatsen in lezer, creëer je ruimte voor feiten

Elke zondag vertelt waarnemend hoofdredacteur Lindsay Mossink je meer over ons werk. Dit keer gaat het over onze verslaggeving van de zaak-Thijs Römer.

Deze week viel mij een aantal bijdragen op ons reactieplatform NUjij op.

Veel van jullie reageerden positief op een artikel van rechtbankverslaggever Joris Peters over hoe de (volgens velen lage) strafeis tegen Thijs Römer tot stand kwam.

Nu is dit geen schouderklopje voor onszelf, maar wel een inkijkje in hoe de redactie omgaat met gevoelige zaken, waarin de emoties hoog kunnen oplopen.

Juist die emoties deden Joris besluiten zich in zijn stuk eerst tot de lezer te wenden:

"Voordat we in de zakelijke kant van dit verhaal duiken, is het goed om op te merken dat voor veel mensen geen straf voldoende voelt voor zoiets vreselijks als seksueel misbruik."

"Een straf is dan ook nooit een-op-een vergelding voor wat slachtoffers is aangedaan. Dit artikel is niet bedoeld om dat gevoel weg te nemen, maar wel om uit te leggen hoe het OM op basis van rationele keuzes tot een strafeis komt. Dat kan wat zakelijk overkomen."

Door je eerst te verplaatsen in de gedachten die bezoekers kunnen hebben, creëer je ruimte voor de feiten.

Lindsay Mossink is waarnemend hoofdredacteur van NU.nl Lindsay is eindverantwoordelijk voor de redactie en de journalistieke koers van NU.nl. Zij schrijft elke zondag een redactieblog, waarmee je een kijkje achter de schermen krijgt.

'Wat moeten mensen écht weten om te begrijpen wat hier is gebeurd?'

De Volkskrant merkte terecht op dat "de lijn tussen gedegen rechtbankverslaggeving en sensatiezucht steeds wat dunner lijkt te worden" bij een zaak zoals die van Römer.

"Rechtszaken moeten geen juicezaken worden", schreef de krant verder. Dat weet redactiechef Lara Zevenberg als geen ander.

Römer is een grote naam in de entertainmentindustrie, iemand met invloed. Dat maakt deze zaak nieuws.

"Maar dat betekent niet dat we elk detail met de wereld moeten delen", zegt Lara daarover. "Je houdt rekening met alle betrokkenen, en vraagt altijd: wat moeten mensen écht weten om te begrijpen wat hier is gebeurd?"

We focussen op wat je moet weten voor een compleet beeld, met alle nuances die daarbij horen. Als je daarna goed geïnformeerd jouw mening vormt, hebben wij ons werk in ieder geval goed gedaan.