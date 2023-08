Van de hoofdredactie Waarom moet je voor sommige artikelen inloggen?

Eén keer per maand beantwoorden we jullie belangrijkste vragen. Deze keer vertelt waarnemend hoofdredacteur Lindsay Mossink over inloggen voor onze stukken, onderzoeksjournalistiek en waarom we meer over Donald Trump schrijven dan over de familie van de Amerikaanse president Joe Biden.

Het valt me op dat jullie naast het snel gebrachte nieuws ook vaak terugkomen met een artikel met meer duiding. Komt dat vanwege de reacties onder het snel gebrachte nieuws, waarin jullie zien dat deze verduidelijking nodig is? Zelf vind ik deze achtergronden fijn om te lezen.

Jullie houden ons zeker scherp. Elke ochtend filtert de interactieredactie de meestgestelde vragen uit alle reacties die er onder berichten zijn geplaatst op ons reactieplatform NUjij. Daar gaan we dan mee aan de slag.

Zo vroegen jullie ons deze week of er echt geen alternatieve veilige route voor Oekraïens graan is. De antwoorden op zulke vragen zijn van grote meerwaarde voor onze reguliere berichtgeving. Je begrijpt het nieuws beter.

In dit geval gaf buitenlandverslaggever Matthijs le Loux het antwoord. Dat deden we trouwens in de nieuwe rubriek In 100 woorden. Ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden.

Lindsay Mossink is waarnemend hoofdredacteur van NU.nl Lindsay is eindverantwoordelijk voor de redactie en de journalistieke koers van NU.nl. Zij schrijft elke zondag een redactieblog, waarmee je een kijkje achter de schermen krijgt.

Waarom moet je voor sommige artikelen inloggen?

Tegenwoordig moet je inloggen om onze uitleg- of achtergrondverhalen te kunnen lezen. Je herkent die artikelen aan het labeltje NU+.

Als meer bezoekers inloggen voor ons werk, kunnen wij NU.nl voor iedereen gratis beschikbaar houden. Dat vinden we belangrijk omdat we ons verantwoordelijk voelen voor een goed geinformeerde samenleving.

Dat zit zo: gratis nieuws is niet gratis om te maken. De kosten die we maken om het nieuws te brengen, betalen we door advertenties te laten zien.

Nu willen wij NU.nl graag steeds een stukje beter maken. Door in te loggen op NU.nl zorg je ervoor dat we advertenties voor een hogere prijs kunnen verkopen. Dat doen we niet door jouw persoonlijke gegevens te delen met of te verkopen aan andere bedrijven.

Maar als we wel iets meer over jou weten, bijvoorbeeld doordat we zien dat je veel over films leest, kunnen we advertenties laten zien die ook echt relevant zijn voor jou. Adverteerders hebben daar meer geld voor over. Zo kunnen we blijven investeren in het verbeteren van NU.nl.

We willen je natuurlijk ook iets extra's bieden als je inlogt. Dat doen we met achtergrondverhalen, maar met een account kun je ook de reacties onder artikelen onbeperkt lezen, spellen spelen, krijg je toegang tot artikelen van andere media (o.a. de Volkskrant, Trouw en AD) en zie je in de mobiele app een gepersonaliseerd blok met nieuws gebaseerd op jouw leesgedrag.

Doen jullie ook aan onderzoeksjournalistiek?

Absoluut, vooral in podcastvorm. Vorig jaar hebben we voor het eerst langdurig onderzoek gedaan. Dat deden we naar de dood van de 27-jarige Carlo Heuvelman op Mallorca. Die podcast heet Het geheim van Mallorca. Misdaadjournalist Joris Peters sprak met de hoofdrolspelers en aan de hand van eigen onderzoek bracht hij in kaart wat er (waarschijnlijk) op Mallorca is gebeurd.

Binnenkort komt onze tweede verhalende podcast online. Daarin doorkruist binnenlandverslaggever Job van der Plicht het leefgebied van de wolf in Nederland, spreekt hij voor- en tegenstanders en volgt hij het pad van een doodgeschoten wolf. Job probeert de vinger op de zere plek te leggen: waarom zijn sommige mensen bang voor de wolf en verwelkomen anderen het dier met open armen?

Waarom is er absolute stilte rond het onderzoek naar de mogelijke omkoping van de familie Biden? Over Donald Trump schrijven jullie wel veel. Het lijkt op eenzijdige berichtgeving.

Weer even terug naar onze buitenlandverslaggever. Matthijs volgt het nieuws rondom Trump deze week op de voet. Het is niet de eerste keer dat we deze vraag krijgen.

Matthijs daarover: "Trump is oud-president en opnieuw presidentskandidaat. Dat geeft hem een gewichtig publiek profiel. Hunter Biden is slechts de zoon van een president, die momenteel wordt vervolgd voor relatief lichte belastingontduiking. Dat is gewoon niet relevant voor het merendeel van ons Nederlandse publiek."



"Ook is er nog geen sprake van dat Hunters vader - als president ook een publiek figuur - wordt verdacht van strafbare feiten. Mocht dat in de toekomst wel gebeuren, dan zullen we dat zeker melden."

Wanneer gaat NU.nl alle filmpjes structureel ondertitelen? Zowel voor diegenen die zonder geluid willen kijken als voor de doven- en slechthorendengemeenschap zou dit een enorme vooruitgang zijn.

Deze vraag krijgen we vaak. Dat vind ik logisch. NU.nl moet voor iedereen toegankelijk zijn. Ergens in de komende maanden hopen we deze optie te kunnen bieden.

Heb je een vraag of opmerking, of wil je iets anders over NU.nl kwijt? Mail waarnemend hoofdredacteur Lindsay Mossink op lindsay@nu.nl.