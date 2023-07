Van de hoofdredactie Oranjewatcher en nachtdiensten: zo volgt NU.nl het WK

Elke zondag vertelt waarnemend hoofdredacteur Lindsay Mossink je meer over ons werk. Deze week nemen we je mee naar Australië en Nieuw-Zeeland. Hoe doet NU.nl verslag van een WK dat zich aan de andere kant van de wereld afspeelt?

"Hé, daar is onze spion", roept Sherida Spitse, de aanvoerder van het Nederlands elftal op het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland.

NU.nl-verslaggever Jeroen van Barneveld zit te lunchen in een koffietentje in Tauranga als een plukje speelsters binnenkomt om koffie te halen. De Nieuw-Zeelandse stad is de uitvalsbasis van Oranje tijdens de groepsfase van het WK.

Jeroen, Sherida en de rest moeten lachen om de opmerking. "Ik spreek de speelsters en staf van het Nederlands team deze weken vaker dan mijn eigen familie", vertelt Jeroen me.

NU.nl reist sinds de oefencampagne begin juli in Sydney Oranje achterna. Dat leidt tot de talloze verhalen die we jullie voor en na de wedstrijden vertellen.

Tijdsverschil speelt nadrukkelijke rol

Er gaat een flinke operatie schuil achter de wedstrijdverslagen, interviews, achtergrondverhalen en video's, die we op locatie en vanaf onze redactie maken.

Oranje koos ervoor het kamp op te slaan in Tauranga vanwege het gunstige klimaat, terwijl de eerste wedstrijden in Wellington en Dunedin worden gespeeld. Die steden liggen op een en twee uur vliegen. Dat resulteert in bijzonder veel reisbewegingen.

Ook het tijdsverschil speelt nadrukkelijk een rol dit toernooi. In Nieuw-Zeeland is het tien uur later. Dat heeft onze sportredactie in Hoofddorp dan ook geweten deze week. De wedstrijd tussen Nederland en de Verenigde Staten, een herhaling van de door Oranje verloren WK-finale van 2019, werd om 3.00 uur (Nederlandse tijd) gespeeld.

"Laten we hopen op sporthistorie", zei sportredacteur Lieve Wils vooraf. Samen met collega Mitch Marinus deed zij in het holst van de nacht verslag van de enerverende strijd die in gelijkspel eindigde.

'Jullie zijn hier helemaal naartoe gekomen voor ons'

Ondertussen is Oranje heel toegankelijk. Bondscoach Andries Jonker gaat daarin voorop. "Jullie zijn hier helemaal naartoe gekomen voor ons, dus ik maak tijd voor jullie", vertelt hij de aanwezige Nederlandse pers. Na elke persconferentie krijgt het ploegje Nederlandse collega's de kans om even apart met Jonker te spreken.

Met de speelsters is het niet anders. NU.nl spreekt hen na de wedstrijden in de zogenoemde mixed zone (de interviewruimte). Dat is heel gebruikelijk. Maar daarnaast spreken we de Oranjevrouwen ook tussen de wedstrijden door in het spelershotel. Daar nemen ze de tijd voor.

We doen dit allemaal niet voor niets. Alleen al onze berichtgeving rondom die ene wedstrijd tegen de VS werd door jullie 1,75 miljoen keer gelezen.

Ook een blik op de kijkcijfers leert ons dat dit kampioenschap leeft. De eerste wedstrijd tussen Nederland en Portugal werd door een kleine 1,5 miljoen televisiekijkers live gevolgd. Misschien nog wel indrukwekkender: 400.000 nachtbrakers keken live de wedstrijd tegen de VS.

Terwijl Jeroen in het rugby- en cricketgekke Nieuw-Zeeland menig taxichauffeur moet vertellen dat er een WK voetbal in eigen land is, lijken de Oranjevrouwen in Nederland populairder dan ooit.