Van de hoofdredactie Waarom al die aandacht voor een Amsterdamse fiets?

Elke zondag vertellen we je meer over ons werk bij NU.nl. Deze week gaat het over de locatie van ons kantoor (de Randstad) en wat dat met onze berichtgeving doet.

Het komt niet heel vaak voor dat er zoveel aandacht wordt besteed aan een fietsenmerk als deze week. "Een Amsterdams fietsenmerk", was de kritische nuance die ik ook wel om me heen hoorde. Het komt ook niet heel vaak voor dat we prominent een nieuwsbericht maken over Marjolein Moorman. "Een Amsterdamse wethouder." Daar was diezelfde kritiek, vermomd als een nuance, weer.

In beide gevallen vind ik dat het terecht was dat we ermee hebben uitgepakt. VanMoof is een merk dat duidelijk de interesse van onze lezers heeft. Plus; het is opvallend dat een bedrijf dat zijn marketing zo goed op orde heeft, toch zo omvalt.

Moorman werd genoemd als zeer serieuze kandidaat om de combinatie van GroenLinks en PvdA, in sommige peilingen de grootste partij, te gaan leiden. Met de verkiezingen in aantocht kan je daar echt niet omheen.

Thomas Moerman is redactiechef bij NU.nl Thomas is verantwoordelijk voor onder meer de politieke redactie van NU.nl. Hij valt in voor waarnemend hoofdredacteur Lindsay Mossink, die elke zondag op deze plek een kijkje achter de schermen geeft.

Media bekijken Nederland vaak vanuit Hilversum of Amsterdam

Toch vind ik dat er in de kritiek een kern van waarheid zit. Zelf ben ik opgegroeid in Maassluis, vlak bij Rotterdam. Wanneer mijn ouders vroeger de tv aan hadden staan en de naam van "een of andere gracht" werd genoemd zonder daarbij te zeggen dat het in Amsterdam was, werd die plaatsnaam een beetje gespeeld boos naar de tv geroepen.

Media, ook NU.nl, hebben de neiging om de boel vanuit een hoofdstedelijk, of anders een randstedelijk, perspectief te bekijken. Niet gek, want de meeste landelijke media zitten in Hilversum of Amsterdam. En niet gek, daardoor, dat de meeste journalisten die bij die media werken daar ook in de buurt wonen.

De redactie van NU.nl zit in Hoofddorp, naast Schiphol, en dus vlak bij Amsterdam. Logische vervolgvraag om te stellen: is NU.nl te randstedelijk?

Misschien wel. Maar ik zie wel lichtpuntjes.

We werken vaker thuis, en dat levert wat op

Allereerst, gek genoeg, het nieuwe beleid dat we hebben overgehouden aan de coronacrisis. Nadat we hadden gemerkt dat er ook voordelen zitten aan thuiswerken in de coronacrisis, hebben we net als veel andere bedrijven ons thuiswerkbeleid aangepast; elke redacteur mag twee dagen thuiswerken, als het werk dat toelaat.

Dat nieuwe beleid heeft nog een onverwacht voordeel: we merken dat we een aantrekkelijkere werkplek zijn geworden voor journalisten die net iets verder weg wonen. Sinds dat nieuwe beleid zijn er collega's uit de Randstad vertrokken, hebben er mensen besloten om tóch niet dichter bij Hoofddorp te gaan wonen, en zijn er nieuwe collega's bij gekomen die op grotere afstand wonen.

We hebben nu ook redacteuren en verslaggevers in onder andere Groningen en Noord-Brabant wonen. Dat was een paar jaar geleden nog niet het geval. En dus verandert een eindredacteur (uit de Betuwe) tegenwoordig een tekst over ARTIS in: de Amsterdamse dierentuin ARTIS.

Jullie helpen ons ook

Last but zeker not least hebben we NUjij. Elke dag krijgen we gigantische hoeveelheden commentaren binnen van jullie, onze bezoekers, die overal in Nederland wonen (en soms ook daarbuiten). Onze interactieredactie neemt zoveel mogelijk van die reacties door en geven de belangrijkste vragen en inzichten de volgende ochtend door aan onze redactie. Die feedback nemen we erg serieus en zorgt vaak voor nieuwe verhalen.

Was het de laatste keer dat we over VanMoof schrijven? Dat durf ik nog niet te voorspellen, maar ik denk eigenlijk van niet. Over Moorman zal je misschien ook nog weleens wat lezen op NU.nl.

Het is een feit dat onze redactie in de Randstad zit en niet in Friesland, Zeeland of Limburg. Maar de verschillende perspectieven waar we over beschikken, op de werkvloer of via NUjij, proberen we wel zo goed mogelijk in te zetten tijdens onze redactievergaderingen. Dat gaat niet altijd goed. Laat het ons dan vooral weten.

Heb je een vraag of opmerking, of wil je iets anders over NU.nl kwijt? Mail redactiechef Thomas Moerman via thomas@nu.nl.