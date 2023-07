Van de hoofdredactie Eén cijfertje is eigenlijk nooit het hele verhaal

Elke zondag vertellen we je meer over ons werk bij NU.nl. Deze week gaat het over feiten en statistieken in de verkiezingscampagne (die eigenlijk al lang is begonnen).

Er is een hoop veranderd in een week tijd. Het kabinet is gevallen, de langstzittende premier van Nederland heeft zijn vertrek aangekondigd en bijna elke grote politieke partij krijgt ergens in de komende weken een nieuwe lijsttrekker.

Spannende tijden voor ons land, drukke tijden voor journalisten. Van het weekend van onze politieke verslaggevers, Priscilla Slomp en Edo van der Goot, was vorige week niet heel veel meer over.

We zien nog geen campagnespotjes op tv en de grote lijsttrekkersdebatten laten ook nog wel even op zich wachten. Maar achter de schermen is de campagne natuurlijk al lang begonnen, herinnerden Priscilla en Edo me deze week tijdens het zoveelste spoedoverlegje.

Thomas Moerman is redactiechef bij NU.nl Thomas is verantwoordelijk voor onder meer de politieke redactie van NU.nl. Hij valt in voor waarnemend hoofdredacteur Lindsay Mossink, die elke zondag op deze plek een kijkje achter de schermen geeft.

Een heel laag getal en een heel hoog bedrag

In de politiek wordt er nogal wat rondgestrooid met feiten en statistieken. Dat bleek een tijdje terug maar weer eens, toen klimaatminister Rob Jetten in antwoord op vragen van PVV-Kamerlid Alexander Kops vertelde dat zijn klimaatpakket ervoor zou zorgen dat de wereld 0,000036 graden minder zou opwarmen. Ook niet onbelangrijk: het pakket kost 26 miljard euro

Dat cijfer begon al vrij snel een eigen leven te leiden, merkten we ook op ons reactieplatform NUjij: weggegooid geld, is de makkelijke conclusie om te trekken. Dat is ook best te begrijpen, want het is een heel laag cijfer en een heel hoog bedrag.

Het hele verhaal ligt een stuk ingewikkelder dan die twee cijfers, legden onze klimaatverslaggevers Jeroen Kraan en Rolf Schuttenhelm uit. "Het is belangrijk om te weten dat die 0,000036 graden alleen slaat op de maatregelen in het voorjaarspakket van het kabinet. De totale Nederlandse klimaataanpak is een veel groter plan. Zo is sinds 1990 de uitstoot van broeikasgassen al met een kwart gedaald", schreef Jeroen.

Wij doen ons uiterste best om jou het hele verhaal te vertellen

Het deed me denken aan een citaat waar ik vroeger als student journalistiek mee werd doodgegooid: "There are three kinds of lies: lies, damned lies and statistics" (Er zijn drie typen leugens: leugens, verdomde leugens en statistieken). Beetje pretentieus misschien, maar daarom niet minder relevant.

Op onze redactie in Hoofddorp staan onze kernwaarden groot op een muur gedrukt: feitelijk, open, overzichtelijk, snel. In dit geval is dat eerste woord belangrijk: feitelijk. Het klinkt simpel, alsof een feit altijd voor zich spreekt. Maar een voorbeeld zoals ik hierboven gaf, laat zien dat een feit niet heel veel waard is zonder uitleg, zonder context.

Eind november gaat Nederland naar de stembus. Er zullen een hoop nieuwe gezichten zijn waar je op kan stemmen, en ongetwijfeld ook nieuwe partijen. Grote kans dat we de komende maanden meer van dit soort statistieken langs zien komen, in het geweld van de verkiezingscampagne.

NU.nl staat neutraal in de verkiezingswedstrijd, dat spreekt voor zich en daar kan je van op aan. Maar we vinden het wel belangrijk dat iedereen een keuze kan maken op basis van eerlijke, volledige informatie.

Priscilla, Edo en al hun collega's werken keihard om ervoor te zorgen dat jullie niet alleen de feiten kennen, maar ook de context. Een volledig verhaal, niet alleen wat losse statistieken.

Heb je een vraag of opmerking, of wil je iets anders over NU.nl kwijt? Mail redactiechef Thomas Moerman via thomas@nu.nl.