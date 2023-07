Van de hoofdredactie We testen met een robot, maar wij doen het werk

Elke zondag vertelt waarnemend hoofdredacteur Lindsay Mossink je meer over ons werk. Deze week gaat het over hoe kunstmatige intelligentie NU.nl toegankelijker kan maken en ons werk makkelijker.

Steeds meer media onderzoeken de kansen van kunstmatige intelligentie. En in het bijzonder de mogelijkheden die chatbot ChatGPT biedt. Je kunt ChatGPT alles vragen. Wat zal ik vanavond eten? Wanneer is NU.nl geboren? Hoe moet ik de kabinetsval interpreteren?



Antwoorden krijg je op basis van gegevens waar de chatbot van leert. Welke gegevens dat zijn, weet je als gebruiker niet. De antwoorden zijn dus moeilijk te controleren.



Toch zijn we ook bij NU.nl aan het experimenteren geslagen. Het zit in ons bloed om nieuwe technologie te testen. Zeker als we daar onze bezoekers verder mee kunnen helpen en we er zelf efficiënter door gaan werken.

AI kan ons werk makkelijker maken

Ons AI-team, onder leiding van redactiechef Thomas Moerman, is nu een tijdje bezig met verschillende tests.

In dit team werken de redactie, product owners en onze techneuten samen. We zijn het gewend om met elkaar op te trekken, daar wordt ons merk completer van.

Het is goed mogelijk dat AI onze stukken toegankelijker kan maken. Zo proberen we AI onze artikelen samen te laten vatten. Maar op de resultaten zijn we nog behoorlijk kritisch.

Zodra we wél tevreden zijn met het voorzetje dat AI ons kan geven, krijgen jullie de kans om de meeste stukken op NU.nl ook in het kort te lezen. Zulke samenvattingen worden dan trouwens wel altijd eerst door de auteur van het stuk beoordeeld.



Ik geloof erin dat we daarmee mensen die niet zo veel tijd aan het nieuws willen of kunnen besteden meer informatie meegeven dan we nu doen.

AI kan ons werk ook makkelijker maken. We zien bijvoorbeeld kans om alle reacties die jullie achterlaten op ons reactieplatform NUjij (dat zijn er inmiddels zo'n 50.000 per dag) in één klap te scannen op de beste vragen en ideeën bij het nieuws.

Nu doen we dat nog zelf en daar gaat veel tijd in zitten.

De verantwoordelijkheid ligt bij ons

In potentie dus heel nuttige toevoegingen op ons werk. Maar voordat we verdergaan, moeten we wel twee afspraken met elkaar maken.

We zijn nieuwsgierig, maar zeker ook kritisch. Als er middelen zijn waarmee we onze bezoekers of de redactie verder kunnen helpen, dan onderzoeken en testen we dat. Onze kernwaarden blijven altijd overeind: feitelijk, open, overzichtelijk en snel.



De verantwoordelijkheid ligt bij ons. We zien AI als een stuk gereedschap. Zo zullen we het ook inzetten: als middel, niet als eindproduct.

Ik vind het belangrijk dat dit op papier staat. Er mag geen twijfel ontstaan over waar de verantwoordelijkheid ligt.

In de tests die we nu doen, maakt AI best wat fouten. Bijvoorbeeld door een conclusie te trekken die veel te kort door de bocht gaat. Of door gewoon willekeurige dingen erbij te verzinnen. Precies wat je niet wil als journalist.

Maar we zien mogelijkheden, en daarom is het goed dat jullie weten dat we experimenteren met AI. Wanneer de technologie er klaar voor is, denken we dat het een handig stuk gereedschap is om erbij te hebben. Maar wij doen het werk.

