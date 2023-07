Van de hoofdredactie Snelheid is geen doel op zich

Eén keer per maand beantwoorden we jullie belangrijkste vragen. Deze keer vertelt waarnemend hoofdredacteur Lindsay Mossink over het vertrek van hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman, de eerste of de beste willen zijn en het belang van sportnieuws op een prominente plek.

Hoe gaat het als hoofdredacteur en opvolger van Hoekman?

Vrijdag was Gert-Jaaps laatste dag. Daar hebben we op de vloer wel even een momentje voor gepakt. Gert-Jaap was tien jaar onze hoofdredacteur. In die tien jaar heeft hij onnoemlijk veel betekend voor het merk, maar zeker ook voor het team.

NU.nl heeft een gezicht gekregen met ervaren verslaggevers, een sterk videoteam dat het nieuws als geen ander weet uit te leggen in herkenbare explainers, en een interactieplatform waar we elke dag met jullie in gesprek zijn om onze journalistiek nog beter te maken. Gert-Jaap schreef hier recent een mooi afscheidsblog over.

Zelf heb ik veel zin om deze zomer als waarnemend hoofdredacteur aan de slag te gaan. De afgelopen weken zijn Gert-Jaap en ik samen opgetrokken, dus ik kom in een gespreid bedje terecht.

Nu ben ik niet iemand die genoegen neemt met de status quo. NU.nl is altijd vernieuwend geweest. Ik ben van plan dit merk voor en met jullie nog verder te brengen, zodat jullie op de allerbeste manier op de hoogte blijven van het laatste nieuws.

Wat vinden jullie belangrijker: de eerste of de beste zijn?

Wat een leuke vraag. Het antwoord: NU.nl wil de beste zijn. Toch zit snelheid wel in ons DNA. 'Het laatste nieuws het eerst op NU.nl' staat ook bovenaan onze website.

Maar met alleen snelheid als doel kun je flink de mist ingaan. Zo hebben we ooit de schoonvader van onze koning doodverklaard terwijl hij dat nog niet was, omdat we blind afgingen op Argentijnse media. Iets soortgelijks gebeurde recenter met voetbalzaakwaarnemer Mino Raiola.

Snelheid is dus geen doel op zich. NU.nl moet ook feitelijk zijn, wat betekent dat alles wordt gecheckt. Het nieuws brengen we overzichtelijk, zodat het voor jou goed te volgen is. We staan open voor ons publiek, om van jullie te kunnen leren. En tot slot willen we snel zijn. Want als er iets in de wereld gebeurt, zijn we ervan overtuigd dat je dat bij ons op de beste manier kunt volgen. Dat vraagt nu eenmaal ook om snelheid.

Lindsay Mossink is sinds deze maand waarnemend hoofdredacteur van NU.nl Lindsay is eindverantwoordelijk voor de redactie en de journalistieke koers van NU.nl. Zij schrijft elke zondag een redactieblog, waarmee je een kijkje achter de schermen krijgt.

Waarom blijven sommige berichten (meestal in het weekend) zo lang staan? Er is in het weekend toch ook nieuws.

In het weekend is er absoluut ook nieuws, maar toch wel ietsje minder dan doordeweeks. Dat komt ook doordat in het weekend bijvoorbeeld de politiek en het bedrijfsleven op een wat lager pitje opereren. Als gevolg daarvan gebeurt er wat minder.

Die ruimte gebruiken we om verhalen te brengen die we doordeweeks hebben voorbereid. Zo lees je deze ochtend een verhaal van buitenlandverslaggever Matthijs le Loux over de Oekraïense militair Andriy Siromakha (22), die ernstig gewond raakte in de strijd tegen de Russen en nu in Utrecht woont.

Het zijn verhalen die we belangrijk vinden. Ik denk ook dat jullie voor zulke verhalen in het weekend iets meer tijd nemen. Deze verhalen zie je dan vaak wat langer op de voorpagina staan. Zo kunnen we mensen die ons in het weekend iets minder vaak bezoeken, ook de kans geven om deze stukken te lezen.

Voor de sportredactie is het weekend trouwens juist een hoogtepunt. Vaak is er veel sport te volgen. Daar doen we live verslag van, maar brengen we zeker ook veel follow-ups bij.

Zo maken we NU.nl ook in het weekend een urgente plek.

Waarom staat er sportnieuws tussen het algemene nieuws, terwijl er een aparte sportnieuwsrubriek is?

Afwisseling in onderwerpen vinden we heel belangrijk. Daarnaast willen we graag een zo breed mogelijk publiek aanspreken.

Dat betekent dat je in ons bovenste blok altijd een mix treft van het belangrijkste nieuws in verschillende hoeken, dus ook nieuws van de sport- en entertainmentredactie. Zo weet je in één klap wat er op alle fronten speelt. We monitoren dat wel heel strak, en tot nu toe laten de cijfers zien dat die mix erg wordt gewaardeerd.

Wel zijn zulke vragen voor mij altijd een bevestiging om verder te blijven experimenteren met een meer gepersonaliseerde voorpagina. In de app vind je bijvoorbeeld een blok met de naam NU voor jou. Als je weinig sport leest, zal je daar ook niet zo snel sportnieuws tegenkomen.

Het valt me echt op dat er nooit over hockey wordt geschreven. Nu begrijp ik dat dit niet de belangrijkste sport is, maar ik vroeg me af wat daarvoor de reden is?

Sportchef Michel Abbink kan deze vraag natuurlijk veel beter beantwoorden dan ik.

Abbink: "Hockey is inderdaad niet de grootste sport, maar traditioneel gezien wel belangrijk in Nederland. Daarom volgen we momenteel uitgebreid de Pro League, dat van oudsher niet het prominentste toernooi is. Direct na de meeste wedstrijden zie je bij ons een verslag, van zowel de vrouwen als de mannen. Tijdens EK's en WK's maken we ook achtergrondverhalen en interviews. Niet voor niets hebben we een redacteur aangewezen die zich ontfermt over hockey."



"Het klopt wel dat we zelden over de Nederlandse hockeycompetities schrijven. Dat is een bewuste keuze. Pas in de eindfase stappen we in, net zoals bij veel andere teamsporten. We hebben nu eenmaal niet onbeperkt de ruimte, qua capaciteit en plek op de site."

Heb je een vraag of opmerking, of wil je iets anders over NU.nl kwijt? Mail waarnemend hoofdredacteur op lindsay@nu.nl.