'Waarom zoveel aandacht voor die onderzeeër?'

Elke zondag vertelt adjunct-hoofdredacteur Lindsay Mossink je meer over ons werk. Deze week gaat het over de (media-)aandacht voor de dramatisch verlopen Titan-expeditie naar het wrak van de Titanic.

Al bijna tien jaar doen we ons best om met verschillende invalshoeken de vluchtelingenproblematiek te verslaan. Ook na het drama bij Griekenland, in tekst en video.



Toch zullen er mensen zijn die inmiddels hun schouders ophalen bij weer een ramp met bootvluchtelingen. Hoe dat kan, schreven we deze week ook.



Dit betekent dat we een stapje extra moeten zetten. Het is tenslotte onze taak om onze bezoekers steeds opnieuw mee te nemen in het grotere verhaal. Want elke verdronken vluchteling staat voor een ontwikkeling waar men nog steeds geen antwoord op heeft.