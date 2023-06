Van de hoofdredactie Veel studenten die blij zijn met 'voldoende', maar wij niet

Elke zondag vertellen we je meer over ons werk. Deze week gaat het over een rapport dat ons veel leert over hoe jullie met nieuws omgaan. Adjunct-hoofdredacteur Lindsay Mossink deelt een paar conclusies.

Het hele jaar rond verschijnen er rapporten over vertrouwen in de media. Vertrekkend hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman schreef vorige maand nog over een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De conclusie stemde niet optimistisch: 40 procent heeft vertrouwen in de journalistiek, terwijl dat vorig jaar nog 45 procent was.

Deze week kwam er weer zo'n rapport uit, van het Commissariaat voor de Media (de mediawaakhond) over interesse en vertrouwen in nieuws en verschillende nieuwsmerken in Nederland. Ook het gebruik van nieuws werd onderzocht.

Het commissariaat schrijft dat rapport sinds 2018 op basis van een grote wereldwijde studie van het Reuters Institute for the Study of Journalism.

Dat laatste instituut komt sinds 2012 elk jaar met een groot onderzoek naar nieuwsconsumptie in 46 verschillende landen, waaronder Nederland. Dit onderzoek wordt al jaren op dezelfde manier, op hetzelfde moment en met dezelfde vragen uitgevoerd. Zo signaleer je het beste een trend.

Lindsay Mossink is adjunct-hoofdredacteur Hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman schreef vorige week zijn laatste redactieblog. Half juli verlaat hij NU.nl, om in september aan de slag te gaan als hoofdredacteur van NOS Sport.



De komende tijd geeft adjunct-hoofdredacteur Lindsay Mossink je elke zondag een kijkje achter de schermen. Vanaf half juli is zij als waarnemend hoofdredacteur eindverantwoordelijk voor de redactie en de journalistieke koers van NU.nl.

De keren dat je komt, moeten we zo relevant mogelijk zijn

Steeds minder mensen zijn geïnteresseerd in nieuws, blijkt uit de Nederlandse versie. Nog maar 51 procent vindt nieuws interessant. Toch gaat 84 procent nog zeker één keer per dag naar een plek om nieuws te lezen, luisteren of kijken. Om in ieder geval op de hoogte te zijn.

Daarnaast wordt de groep die ze 'nieuwsmanagers' noemen groter. Dat zijn mensen die veel interesse in nieuws hebben, maar het ook allemaal wel erg veel vinden. Dus kiezen ze heel bewust momenten uit om nieuws tot zich te nemen. Misschien herken je dit wel?

Deze ontwikkelingen bevestigen voor mij dat we NU.nl nog beter moeten laten aansluiten op jullie behoeften. Door de snelheid van nieuws is de kans groot dat jij een voor jou heel relevant verhaal mist. Of misschien zie jij vaak dezelfde verhalen staan omdat je NU.nl meerdere keren per dag bezoekt.

Nu proberen we nog voor een hele grote groep precies hetzelfde te doen, terwijl we weten dat iedereen op een andere manier nieuws consumeert.

Dat is de reden dat je tegenwoordig in onze app een blok ziet dat NU voor jou heet. Daar lees je nieuws dat je gemist hebt en waarvan we ook weten dat jij dat graag leest. Ook sturen we (als je dat wilt) gepersonaliseerde pushberichten. Dan storen we je alleen met nieuws dat jij interessant vindt.

Zo zijn we de keren dat je komt, zo relevant mogelijk.

Personalisatie is niet het enige antwoord

Verder blijkt uit dit nieuwe rapport dat 57 procent vertrouwen heeft in het merendeel van het nieuws. Geen slecht cijfer als je bedenkt dat de landen om ons heen een stuk lager scoren (België 44 procent, Duitsland 43 procent, Verenigd Koninkrijk 33 en Frankrijk 30).

Als nieuwsmerk krijgt NU.nl een 6,7 voor betrouwbaarheid. Dat levert ons de derde plek op in Nederland, na NOS (7,4) en RTL Nieuws (6,8). Genoeg studenten die blij zouden zijn met zo'n 'dikke voldoende', maar ik zie ruimte voor verbetering.

Volgens de onderzoekers ligt de sleutel voor vertrouwen bij interesse. "Meer interesse zorgt ervoor dat mensen meer nieuws tot zich nemen, vaker desinformatie herkennen en uiteindelijk ook meer vertrouwen hebben in het merendeel van het nieuws en de afzonderlijke nieuwsmerken."

Toch krikken we die 6,7 niet alleen op met een persoonlijk nieuwsaanbod (personalisatie noemen ze dat in de media).

Net als het CBS constateert ook het commissariaat dat er nog best wat kritiek op journalisten is. Vier van de tien Nederlanders zeggen vrij vaak of zeer vaak mensen te zien of te horen die kritiek hebben op journalisten of de nieuwsmedia.

Ook zien we dat het vertrouwen in nieuws een stuk lager en bovendien dalend is onder mensen die sociale media als voornaamste bron gebruiken. Een kwart van de 18- tot 24-jarigen laat zich daar informeren.



Aan ons de taak om jongeren kennis te laten maken met ons werk (door daar te gaan waar zij zijn), met journalistiek die in evenwicht is en waar we steeds opnieuw heel open over zijn.

Volg dit onderwerp Krijg een melding als we deze rubriek plaatsen. Blijf met meldingen op de hoogte