Van de hoofdredactie Na tien jaar NU.nl: 'Het is een beetje uit de hand gelopen'

Deze zondag krijg je voor het laatst een blik achter de schermen van hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman. Over tien jaar NU.nl, en hoe we in die jaren zijn gegroeid.

Toen ik in de zomer van 2013 hoofdredacteur van NU.nl werd, wilde ik het in elk geval één jaar volhouden. Mijn twee voorgangers zaten maar kort op hun post. Ik wilde rust brengen, zodat we ons konden richten op journalistieke groei.

Dat is een beetje uit de hand gelopen.

Over een paar weken geef ik tien jaar leiding aan deze mooie redactie. Dat wordt mijn laatste mijlpaal, want ik vertrek. Vanaf 1 september ben ik de nieuwe hoofdredacteur van NOS Sport.

Gert-Jaap Hoekman is hoofdredacteur van NU.nl Gert-Jaap is tot half juli eindverantwoordelijk voor de redactie en de journalistieke koers van NU.nl.

Terugblik op tien jaar NU.nl

Vandaag geef ik voor het laatst een kijkje in de keuken. Sta me toe om even onbescheiden terug te blikken.

NU.nl is geen schim van wat het in 2013 was. Inhoudelijk zijn we verder gegroeid dan iedereen kon bedenken.

We zijn en blijven gratis. Daardoor bereiken we miljoenen mensen (ook als je geen geld hebt of over hebt voor betaalde journalistiek). Maar dat maakt wel dat ons budget kleiner is dan dat van al onze concurrenten.

Toch is de redactie een stuk groter geworden. In 2013 gaf ik leiding aan ongeveer twintig redacteuren. Dat zijn er nu bijna honderd. Met daarnaast een groot team aan mensen die zorgen voor onze site en apps. Dat doen we allemaal zelf.

Dat kan dus gewoon met gratis journalistiek.

Volg dit onderwerp Krijg een melding als we deze rubriek plaatsen. Blijf met meldingen op de hoogte

Wij snel? De rest was gewoon langzaam

Toen ik in de zomer van 2013 hoofdredacteur van NU.nl werd, waren we al de snelste nieuwssite van Nederland. Maar dat was ook omdat de rest gewoon heel erg langzaam was.

We brachten veel nieuws als eerste, omdat we scherp letten op Twitter, persbureaus en andere media. Een onderschatte vorm van journalistiek. Maar zelf gingen we niet zo vaak op pad of grepen we de telefoon.

Dat is tegenwoordig wel anders. We hebben een tiental verslaggevers, op verschillende onderwerpen. En op de redactie hangen redacteuren aan de lijn om nieuws te checken en verder te duiden.

Ondertussen letten we nog steeds scherp op Twitter, persbureaus en andere media. Het kaf van het koren scheiden en jullie het beste overzicht bieden blijft één van onze belangrijkste taken.

Ons eigen nieuws wordt gretig overgenomen door onze concurrenten. Die ook met bewondering kijken naar de uitlegvideo's die we maken.

Onze experts hebben hun weg gevonden naar de talkshows. Daarmee geven we NU.nl een gezicht. Dat is belangrijk, want zo weten jullie beter wie we zijn. Wat goed is voor het vertrouwen dat jullie in ons hebben.

Afstand met jullie verkleinen

Toen ik in de zomer van 2013 hoofdredacteur van NU.nl werd, wilde ik de afstand tussen de redactie en jou als bezoeker verkleinen.

En oké, ik was ook de hoofdredacteur die de stekker trok uit ons reactieplatform NUjij. Maar van die fout zijn we heel snel teruggekomen.

Ik ken geen enkele redactie waar het publiek op zo'n grote schaal invloed heeft. Je praat mee over nieuws, maar stelt ook vragen. En onze redactie voelt zich niet te goed om te luisteren.

Van de hoofdredactie

Om de afstand nog meer te verkleinen, kun je sinds enkele jaren elke zondag een verhaal lezen van de hoofdredactie.

Ik heb daarin geprobeerd om altijd open en eerlijk te vertellen hoe we ons werk doen. Dat was een plezier om te doen, hopelijk heb jij er ook van genoten.

Bedankt voor alle reacties die ik ontving. Ik kreeg steun als ik schreef over de haat en bedreigingen die journalisten van NU.nl tegenwoordig ook krijgen. Maar ook kritiek. Op onze berichten, die in jullie ogen niet altijd evenwichtig zijn. Of op fouten die we maakten.

Die kritiek namen we altijd serieus en bespraken we op de redactie.

Bedank voor het lezen. Mijn werk hier zit erop.