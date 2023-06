Van de hoofdredactie Jullie maken ons elke dag een stukje beter

Eén keer per maand beantwoorden we jullie belangrijkste vragen. Deze keer vertellen hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman en adjunct-hoofdredacteur Lindsay Mossink over hoe we omgaan met bedreigingen, diversiteit op de redactie en ons reactieplatform NUjij.

In hoeverre worden nieuwsfeiten gecontroleerd door de redactie? En hebben jullie voor alle onderwerpen eigen journalisten?

Lindsay Mossink: "Als het op NU.nl staat, is het waar. Dat zeggen we op de redactie vaak tegen elkaar. Dus checken we nieuws voordat we het publiceren.

Onze verslaggevers kunnen daar ook bij helpen. Dat zijn journalisten die specifieke onderwerpen volgen. Denk aan heel brede onderwerpen zoals de politiek, klimaat of misdaad.

We hebben ook mensen die nieuwsonderwerpen als het stikstofdossier, de asielproblematiek of het koningshuis nadrukkelijker volgen. Zij bouwen een netwerk op binnen die dossiers, stellen veel vragen en maken zo nieuws."

Lindsay Mossink is adjunct-hoofdredacteur van NU.nl Lindsay schrijft regelmatig een redactieblog, waarmee je een kijkje achter de schermen krijgt.

NU.nl streeft naar diversiteit in medewerkers, geldt dat ook voor politieke voorkeur?

Gert-Jaap Hoekman: "Het is belangrijk dat er op onze redactie mensen werken met heel verschillende achtergronden. Want alleen zo blijft onze journalistiek relevant.

Het klopt dat we daarbij kijken naar de culturele achtergrond van onze journalisten. Maar diversiteit gaat verder dan dat.

Zo vind ik het ook belangrijk dat we niet allemaal in de Randstad wonen. En dat er evenveel mannen als vrouwen voor NU.nl werken.

Politieke voorkeur is niet iets waar we bewust op selecteren. Natuurlijk zijn journalisten ook mensen. Die ook stemmen. Maar in ons werk zijn we neutraal en onbevooroordeeld.

Dat betekent ook dat onze politieke berichten evenwichtig moeten zijn. Dat bewaken we door veel te evalueren en elkaar hier scherp op te houden."

Gert-Jaap Hoekman is hoofdredacteur van NU.nl Gert-Jaap is eindverantwoordelijk voor de redactie en de journalistieke koers van NU.nl. Ook hij geeft je vaak een kijkje in onze keuken.

De andere media die onder jullie hoofdconcern vallen, hebben veel artikelen achter een abonnement verstopt. Zijn er bij NU.nl ook plannen voor een betaalde variant?

Hoekman: "Daar kan ik kort over zijn: nee. We denken weleens na over een abonnement voor een NU.nl met minder advertenties. Maar in de basis blijven we gratis."

Hoe probeert NU.nl zich te onderscheiden van andere nieuwsmedia?

Mossink: "NU.nl is er voor iedereen. Daarom hebben we ook zo'n breed nieuwsaanbod. Van economie tot sport, van entertainment tot wetenschap. Dat nieuws brengen we heel overzichtelijk in verschillende rubrieken. We horen vaak dat jullie dat erg waarderen.

Wat NU.nl echt uniek maakt, is ons reactieplatform. Daarmee staan we open voor onze bezoekers. Met NUjij bieden we een plek om met elkaar te praten over het nieuws.



En nog belangrijker: jullie maken ons elke dag weer een stukje beter. Elke ochtend halen we namelijk de urgentste verhaalideeën uit jullie reacties. Zo spelen we met onze journalistiek in op wat er leeft in de samenleving.

Ook beantwoorden onze verslaggevers regelmatig jullie vragen, zoals deze week over de nieuwe pensioenwet en de verkiezingen in Turkije.

Dat smaakt naar meer. Daarom testen we met verschillende formats waarin we jullie nog nadrukkelijker betrekken in ons werk, bijvoorbeeld als experts of ervaringsdeskundigen."

Ik zie steeds vaker de reacties niet. Is dat een kleine bug of met redenen alvast gesloten?

Hoekman: "We doen er alles aan om te zorgen dat jullie een goed gesprek met elkaar kunnen voeren over het nieuws. Maar helaas lukt dat niet altijd.

Als er veel haatreacties op nieuws komen bijvoorbeeld. Dan kost het simpelweg te veel tijd om alle reacties te modereren en moeten we het sluiten.

Bij nieuws over ongelukken en branden sluiten we de reacties bij voorbaat. Dat is nieuws dat zich niet leent voor een discussie, omdat er zo weinig over bekend is dat het alleen maar speculatie oplevert. Daar heeft niemand iets aan.

Voorheen sloten we de reactiemogelijkheid na verloop van tijd. Nu doen we dat vaker al bij voorbaat, zodat we kunnen focussen op de discussies die wél inhoudelijk zijn."

Dagelijks zie ik hier reacties voorbij komen die aangeven hoeveel haat er in de maatschappij leeft. Hoe wapenen jullie je tegen dit soort zaken en hoe wordt het personeel beschermd?

Hoekman: "Enkele jaren geleden is PersVeilig opgericht. Een gezamenlijk initiatief van de NVJ, het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren, de politie en het Openbaar Ministerie.

Dat helpt enorm, want PersVeilig geeft trainingen aan journalisten en helpt ook bij serieuze bedreigingen.

Die krijgen wij helaas ook. We staan in goed contact met de politie en doen af en toe aangifte als het te ver gaat. Maar we proberen er ook veel met elkaar over te praten. Dat helpt, merk ik."

Waarom word ik niet meer dagelijks geïnformeerd over de oorlog in Oekraïne? De NOS doet dit wel nog.

Mossink: "We maken nog zeker twee tot drie keer in de week 's avonds een overzicht (daar kun je je ook op abonneren), maar zijn inderdaad gestopt met een dagelijkse update. Onze redacteuren bepalen elke dag opnieuw of er genoeg ontwikkelingen zijn die zo'n overzicht rechtvaardigen.

We zitten nu ook in een andere fase in de oorlog. De ontwikkelingen gaan een stuk minder snel dan aan het begin. Dat neemt niet weg dat we de oorlog in Oekraïne op de voet volgen. Het blijft een van de belangrijkste nieuwsonderwerpen van dit moment.



Daarom maken we ook met grote regelmaat video's (explainers) waarin we ontwikkelingen in de oorlog uitleggen. Zoals we deze week deden met de vraag 'mag Oekraïne westerse wapens gebruiken als het bijvoorbeeld de Krim aanvalt?'. We zien dat jullie die video's graag kijken.



Ook van defensie-expert Ko Colijn en oorlogsverslaggever Hans Jaap Melissen lees je in ieder geval elke maand verhalen op NU.nl. En onze buitenlandverslaggever Matthijs le Loux duidt vaak de grootste gebeurtenissen.

Zo hopen we dat je de oorlog in Oekraïne goed geïnformeerd kunt volgen."

