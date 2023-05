Van de hoofdredactie Waarom niet al onze lezers dezelfde pushberichten krijgen

Op zondag krijg je een kijkje in de keuken van NU.nl. Deze week gaat het over gepersonaliseerde pushberichten, die we sinds een paar weken weer kunnen versturen. Adjunct-hoofdredacteur Lindsay Mossink vertelt je er meer over.

Misschien heb je het gemerkt: we sturen weer vaker een pushbericht (dat is een notificatie van belangrijk nieuws, die binnenkomt op je telefoon).

We sturen die berichten niet naar iedereen. In onze app (linksboven bij meldingen) kun je aangeven of je naast belangrijk nieuws en belangrijk sportnieuws ook meldingen wilt ontvangen over nieuws op basis van jouw leesgedrag.

Als je die functie aan hebt staan, heb je deze week misschien wel een melding ontvangen over de terugtrekking van Wagner-huurlingen uit Bakhmut. Tenminste, als je doorgaans veel over de oorlog in Oekraïne leest.

Of je hebt een bericht gekregen toen bekend werd dat prinses Ariane naar een middelbare school in Italië gaat. Omdat je veel leest over het koningshuis.

Die gepersonaliseerde push lag er een tijdje uit. Dat is vooral een technisch verhaal. Onze IT-afdeling heeft deze functie weer opnieuw opgebouwd. Daar zijn we blij mee, omdat we graag relevant zijn voor zoveel mogelijk mensen. En dat kan niet als je voor iedereen precies hetzelfde doet.

Lindsay Mossink is adjunct-hoofdredacteur van NU.nl Lindsay schrijft regelmatig een redactieblog, waarmee je een kijkje achter de schermen krijgt.

We moeten streng zijn

Onze redactie zit de hele dag boven op het nieuws. Daar zit vaak ook heel groot nieuws bij. Zoals het overlijden van Tina Turner. Daarover stuurden we een melding naar iedereen, omdat Turner een muzieklegende was. En bovendien een rolmodel voor velen. Dat vinden we belangrijk genoeg om ruim een miljoen mensen voor te storen.

Maar er is ook veel nieuws dat ontzettend relevant is voor een kleinere groep mensen. Zoals de laatste wedstrijd van Siem de Jong vooral nieuwswaardig is voor voetballezers. En de steun van de uitgevallen presidentskandidaat Ogan voor Erdogan juist de aandacht zal trekken van mensen die de Turkse verkiezingen op de voet volgen.

Zo'n gepersonaliseerde push openen jullie ook veel vaker dan een push die we naar iedereen hebben gestuurd. Dat kunnen we zien in onze cijfers.

Dat betekent ook dat we echt streng moeten zijn als we overwegen nieuws naar iedereen te sturen. En dat we je wat vaker zullen storen als het er voor jou echt toe doet.

