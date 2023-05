Van de hoofdredactie Geen Formule 1? Bas ging toch, voor ándere beelden

Op zondag krijg je een kijkje in de keuken van NU.nl. Deze week vertelt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman over Bas Scharwachter. Hij was op weg naar Italië voor een verslag van de Grand Prix van Imola, en ging toen verhalen maken over de gevolgen van het noodweer.

De vrouw achter de receptie moet het toch vragen. "Wat kom je doen?" Het hotel in Bologna is groot, maar er staan maar een paar auto's op de parkeerplaats. "De Grand Prix gaat niet door. Dat weet je toch?"

Natuurlijk weet Bas Scharwachter dat. Onze verslaggever kreeg het bericht van de organisatie zelf, toen hij op punt stond om in te checken op Schiphol.

Hij was klaar om met collega Joost Nederpelt verslag te doen van de Grand Prix van Imola. Maar daar ging vanwege het noodweer terecht een streep door.

Zonder laarzen, met een drone

Journalisten krijgen dit soort berichten vaak eerder door dan de rest. Dus Bas is op Schiphol voor een paar supporters de brenger van het slechte nieuws. Alle journalisten gaan naar huis wanneer ze het nieuws horen. Net als een groep fans.

Onze verslaggever besluit als enige om toch te gaan. "Het geld voor ons hotel en de vlucht zijn we toch al kwijt", concludeert hij nuchter. "Dan kijk ik liever welke verhalen we nog wél kunnen maken."

Bas vliegt naar Noord-Italië. Zonder laarzen. Zonder regenpak. Maar met een drone. En bovendien met de ervaring van het verslaan van overstromingen.

Ervaring met overstroming in Zuid-Limburg

Je moet weten: Bas komt als camerajournalist op de meest uiteenlopende plekken. Laatst was hij nog op het Songfestival in Liverpool. En naast Formule 1 volgt hij voor ons ook het binnenlandse nieuws.

Dat bracht hem twee jaar geleden in Zuid-Limburg, toen daar halve dorpen moesten worden geëvacueerd vanwege de overstromingen. "Ik kon me wel een beeld vormen van wat me te wachten stond."

Bas stuurt zijn drone de lucht in boven het circuit. Zodat je een beter beeld krijgt van de situatie. En hij maakt een reportage over Italianen die met man en macht proberen de modder op te ruimen.

Geen woord Italiaans

Dat was nog knap lastig, want Bas spreekt geen woord Italiaans. En veel Italianen die hij spreekt, kunnen geen Engels. "Ik heb ze maar in het Italiaans laten praten. Ze begrepen mijn vragen gelukkig wel."

Met hulp van AI kan hij die antwoorden automatisch uitschrijven en vertalen.

Op zijn laatste dag wil Bas nog een verhaal afmaken over hoe juist de droogte in Italië zorgt voor deze overstromingen. Rivieren drogen op, waardoor ze de enorme regen niet kunnen opnemen.

Hij moest alleen nog een paar beelden maken van die droge grond. "Maar nu begint het weer te regenen. Dus ik moet even kijken hoe ik dit weer ga oplossen."

