Van de hoofdredactie Vertrouwen in politici daalt, maar ook in journalisten

Elke zondag vertellen we je meer over hoe we ons werk doen. Vandaag deelt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman wat we doen om het vertrouwen in NU.nl te vergroten.

Wat je deze week nergens las: het vertrouwen in de journalistiek is het afgelopen jaar flink gedaald. Van ruim 45 procent, naar net geen 40 procent. Het vertrouwen is nog niet zo laag als voor corona, maar er is reden genoeg voor zorgen.

Deze cijfers vond ik verstopt in een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De belangrijkste conclusie van dat onderzoek las je wel op veel plekken. Het vertrouwen in de politiek is op het laagste niveau in tien jaar.

Logisch dat dit ook onze insteek was., want voor jullie is dit het relevantste verhaal. En het vertrouwen van de politiek krijgt de hardste klappen. Maar wij moeten ook naar onszelf kijken.

Gert-Jaap Hoekman is hoofdredacteur van NU.nl Gert-Jaap geeft je elke zondag een kijkje achter de schermen.

Relatie met het toeslagenschandaal

Hoewel het CBS niet heeft gevraagd waarom het vertrouwen in de politiek is afgenomen, vermoedt het een relatie met het toeslagenschandaal, de afhandeling van de gasbevingen in Groningen en de stikstofcrisis. Dat zei CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen tegen één van onze redacteuren.

Ik vermoed dat deze link ook geldt voor mijn vak. Het vertrouwen in veel instituties daalt. En de journalistiek wordt sinds corona steeds meer als een verlengstuk gezien van de politiek. Daar hebben we het ten dele naar gemaakt, bleek ook uit een analyse naar onze eigen coronaberichtgeving.

Dit CBS-onderzoek is niet het eerste waaruit blijkt dat het vertrouwen in media onder druk staat. Daarom staat dit onderwerp ook al langer hoog op mijn agenda.

Dat is één van de redenen waarom ik je elke zondag vertel waarom we doen wat we doen. Dat is ook waarom we je de mogelijkheid geven om te reageren op onze berichten.

Onderzoek naar nieuwsmijders

Maar het is ook de reden waarom we intensief onderzoek doen naar mensen die het nieuws minder zijn gaan volgen. Hoewel vertrouwen niet de enige oorzaak is, kan ik het ook niet helemaal los zien.

Deze week kreeg ik een presentatie van de eerste bevindingen van onze onderzoeker Lynn Gelderblom. Zij heeft een aantal zogenaamde nieuwsmijders een dagboek laten bijhouden. Zodat we een beter beeld van hen krijgen.

Het is complex. Want de ene persoon is natuurlijk de ander niet. Zo haakt de één af, omdat ze moeite heeft om te snappen wat er gebeurt in de wereld. Terwijl de ander van het nieuws een slecht gevoel krijgt.

Volg deze rubriek Krijg een melding als we op zondag deze rubriek plaatsen. Blijf met meldingen op de hoogte

Voor beide groepen hebben we aandacht. We maken verhalen die ingaan op oplossingen voor problemen, zoals mijn collega Lindsay Mossink onlangs al schreef. En we proberen zoveel mogelijk nieuws uit te leggen. In tekst en in video.

Maar bovenal moeten we natuurlijk blijven zorgen voor evenwichtig nieuws. Want dat is waar iedereen voor naar NU.nl komt.