Van de hoofdredactie Met een positief verhaal steken we niet onze kop in 't zand

Eén keer per maand beantwoorden we jullie belangrijkste vragen. Deze keer vertelt adjunct-hoofdredacteur Lindsay Mossink over onze kernwaarden, cryptische koppen en de balans tussen nieuwswaarde en bezoekers trekken.

Hoe wordt bepaald wat 'nieuws' is? En is NU.nl onafhankelijk? Wat zijn de waarden en normen van NU.nl, die mede bepalen wat nieuwswaardige gebeurtenissen zijn?

Op de muur van onze redactievloer staan met grote letters onze kernwaarden: feitelijk, open, overzichtelijk en snel. Langs die lat leggen wij ons werk. Dat betekent dat we ons altijd op feiten baseren. Dat we open staan voor onze bezoekers, maar ook open zijn over onze nieuwskeuzes. En dat we het nieuws overzichtelijk en snel brengen.

Ook hebben we een redactiestatuut. Daarin hebben we afspraken met elkaar gemaakt. Bijvoorbeeld over de strikte scheiding tussen redactie en commercie.

Maar ook dat we altijd objectief en onafhankelijk te werk gaan. Onze journalisten verslaan het nieuws zonder politieke of levensbeschouwelijke kijk.

Dan het nieuws zelf. Dat is boven alles actueel. En vaak wijkt nieuws af. Of raakt het een grote groep mensen.

De plek kan een rol spelen. Binnenlands nieuws kan voor ons relevanter zijn dan iets dat zich erg ver weg afspeelt. Tenzij de impact groot is, zoals we nu in Soedan zien, of (en dat is natuurlijk een logisch voorbeeld) in Oekraïne.

NU.nl is een prettige nieuwswebsite, die zich neutraal probeert op te stellen. Toch zijn er onderwerpen waar ik mij aan kan storen. Zoals veel Hazes-drama. Of overdreven positief nieuws over asielzoekers, terwijl Nederlandse bewoners met echte klachten hierover, nooit worden gehoord.

In hoeverre houdt NU.nl zich bezig met het streven naar een neutrale nieuwswebsite, en niet een roddelblad of propagandawebsite met maar één mening, te worden?

We zijn een neutrale nieuwssite, zonder politieke richting en met een zo breed mogelijke blik op de wereld, zodat we er voor iedereen kunnen zijn.

Afwisseling in onderwerpen vinden we belangrijk. Twee weken geleden schreef ik over de negatieve invloed die nieuws kan hebben op je humeur. Het kan een reden zijn voor mensen om nieuws vaker te mijden. Dat kunnen we voorkomen door naast het serieuze nieuws ook luchtige verhalen te brengen. Denk aan opmerkelijk of wetenschap.

Of door ons best te doen voor verhalen die een sprankje hoop geven in een langslepend negatief nieuwsdossier. Zoals we deze week inderdaad deden rondom asielzoekers. We schreven over de activiteiten die voor kinderen in noodopvang worden georganiseerd. Maar dat betekent niet dat we onze kop in het zand steken voor de problemen die er zijn.

En je leest bij ons over de familie Hazes. Of over Gordon, waar een van jullie ook een soortgelijke vraag over had. Daarmee spreken we een breed publiek aan. We zien bovendien dat jullie heel graag over het leven van beroemdheden lezen.

Ik begrijp dat wel. Het is vaak een welkome afwisseling naast de twee schietpartijen in Servië deze week, de complexiteit in de Taghi-zaak of de incomplete Transavia-vloot.

Hoe balanceer je het belang tussen nieuwswaarde en verkeer naar de site genereren?

Veel verkeer genereren is voor ons niet leidend. Net zoals we tegen clickbait op onze site zijn. Maar we kunnen wel veel leren van jullie gedrag. Dus daar kijken we naar.

Zo kunnen we de hele dag realtime zien waar jullie veel op klikken. Daaruit kan je opmaken of een onderwerp leeft. Dat kan aanleiding zijn om een follow-up te maken.

Maar soms vinden we een onderwerp juist heel belangrijk (omdat het bijvoorbeeld relevant is voor de keuzes die je in het leven maakt), terwijl jullie het nauwelijks lezen. Dan doen we extra ons best om de kop en het stuk beter te maken.

Zo zoeken we elke dag een goede balans tussen dat wat jullie (volgens ons) moeten weten en graag willen weten.

Jullie verslaan vaak korte nieuwsfeiten, met ook heel feitelijke koppen. In de afgelopen tijd zijn daar veel verdiepende verhalen bijgekomen. In die achtergrondverhalen is de titel vaak wat cryptisch of sprekender. Zoals deze week boven het stuk over Albert Heijn: Op = op krijgt nieuwe betekenis bij Albert Heijn. Dat had ook kunnen zijn: Grote bevoorradingstekorten teisteren Albert Heijn.

Hoe besluit je of iets een kort nieuwsfeit of een verdiepend artikel is?

Een kop mag best een beetje prikkelen. Of zoals redactiechef Thomas Moerman vaak zegt: "Zorg dat het werkplezier ervan afspat, dat hebben de lezers door". Het artikel dat je noemt is daar een goed voorbeeld van.



Economieredacteur Eva Schouten kwam op de proppen met 'op = op' in deze kop nadat ze zelf een rondje in een Albert Heijn had gemaakt. Boven de lege schappen zag zij ironisch genoeg de borden met op = op. Zo'n knipoog in een kop maakt NU.nl leuker.

Maar we moeten daar natuurlijk niet in doorslaan. Bij eerstelijns nieuws (zoals we dat in de journalistiek noemen) doen we dat niet. Als de Oekraïense president Volodymyr Zelensky onderweg is naar Nederland, moeten we duidelijk en direct zijn.

Als we zulk nieuws daarna willen duiden met een verdiepend verhaal - zoals we inderdaad steeds vaker doen - spelen we meer met de kop. Dat maakt zo'n extra verhaal bij het nieuws vaak aantrekkelijker om te lezen.

Hebben jullie zelf een idee hoe het komt dat NU.nl een van de meest bezochte nieuwssites in ons land is? Oftewel: wat maakt NU.nl zo bijzonder?

Dit is voor voor ons natuurlijk een leuke vraag.

We bestaan volgend jaar 25 jaar. Dat is best lang voor een digitaal merk. In 1999 waren we de eerste nieuwspartij in Nederland die zich volledig op online nieuws richtte.

Een jaar later werden we bekend bij het grote publiek. Dat had wel een tragische aanleiding. Op zaterdagmiddag 13 mei 2000 las je op NU.nl over de vuurwerkramp in Enschede. Het nieuws was als eerste bij ons te lezen omdat de kranten niet op zondag verschenen en nog geen actieve website hadden.

Snelheid werd een van de krachten van NU.nl en staat ook 25 jaar later nog in onze kernwaarden.

