Van de hoofdredactie Zorg dat het werkplezier ervanaf spat

Op zondag krijg je een kijkje in onze keuken. Deze week vertelt adjunct-hoofdredacteur Lindsay Mossink over het werkplezier dat schuilgaat achter de stroom aan nieuws.

Redactiechef Thomas Moerman sluit mails naar zijn economieredactie er vaak mee af: "Zorg dat het werkplezier ervanaf spat, dat hebben de lezers door." Dat zegt hij niet zomaar. Het gaat daar vaak over geld, "maar dat betekent niet dat het gortdroog moet zijn", vindt Thomas.

Dat plezier begint bij de koppen boven ons werk. Onze enige kans om te zorgen dat jullie dat wat wij maken ook echt lezen en bekijken.

Nu doen we veel verslag van heel serieuze onderwerpen. We vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat jij onze stukken over het klimaat leest, omdat we de overtuiging hebben dat je daardoor weloverwogen keuzes kunt maken.

Maar we weten ook dat het soms niet de aantrekkelijkste onderwerpen zijn. Dus doen we ons best om je toch in onze verhalen te trekken.

Daar hebben we een handige tool voor: na publicatie kunnen we testen welke vooraf bedachte kop het beste werkt. Dat betekent dat jij heel even een andere kop ziet dan jouw buurman. De kop die tijdens de test de meeste lezers trekt, zetten we boven het stuk. Tenzij we natuurlijk volledig achter een kop staan die simpelweg het meest recht doet aan de inhoud.

En is het onderwerp wat minder serieus, dan willen we nog weleens een knipoog in de kop verwerken. Bijvoorbeeld als het weer is te vergelijken met een slechte tompouce: droog en (te) koud. Of als vibrators en zweepjes ook na corona bevredigende verkoopcijfers opleveren.

Lindsay Mossink is adjunct-hoofdredacteur van NU.nl Lindsay schrijft regelmatig een redactieblog, waarmee je een kijkje achter de schermen krijgt.

Onschuldige vraag zorgde voor hoop hilariteit

Als je het mij vraagt, mogen we ook best wat meer van onszelf laten zien. Daarmee creëren we vertrouwen en een band met jullie, ons publiek. We krijgen ook veel positieve reacties als we dat doen. "Leuk kijkje op de redactie", schreef NUjij'er De_Navigator deze week, toen we een video over tompoucen maakten.

Hoe eet je zo'n ding eigenlijk zonder te knoeien? Het idee voor die video ontstond in een ochtendoverleg. Het was enkele dagen voor Koningsdag. Een onschuldige vraag zorgde voor een hoop hilariteit. Niet veel later zaten een paar collega's (ik moest er zelf ook aan geloven) voor de camera een tompouce te eten.

De video werd bijzonder goed bekeken en jullie deelden in de comments jullie eigen tactieken.

Daar kunnen we lollig over doen, maar tussen het geweld van grote nieuwsonderwerpen als asielopvang, klimaat en bezuinigingen geven zulke producties NU.nl juist lucht.



Zodat je daarna vol goede moed dat klimaatverhaal uitleest.

1:47 Afspelen knop Zo eet je een tompouce zonder te knoeien (succes!)