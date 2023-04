Van de hoofdredactie We hebben er een 'w' bij, die van 'wat nu?'

Op zondag krijg je een kijkje in onze keuken. Dit keer gaat het over het bekende journalistieke ezelsbruggetje 'de vijf w's en de h'. Daar komt een zesde 'w' bij: die van 'wat nu?' Daarmee gaan we op zoek naar het hoopvolle verhaal. Adjunct-hoofdredacteur Lindsay Mossink vertelt je er meer over.

Wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Antwoorden op die vragen moeten in elk bericht staan. Veel journalisten komen van school af met dit ezelsbruggetje op zak. Klinkt simpel, maar het zorgt ervoor dat onze stukken compleet zijn.

Daar kunnen we het alleen niet bij laten. Steeds meer mensen mijden het nieuws. Bijvoorbeeld omdat het een negatieve invloed heeft op hun humeur. Reden voor ons om met een groepje NU.nl'ers elke week samen te komen en onze stukken te evalueren. Deze week kwam nieuwschef Kim Einder op de proppen met de 'zesde w'. Een extra handvat op zoek naar hoop en oplossingen.

Journalist Amanda Ripley schreef vorig jaar een column in The Washington Post over dit onderwerp. Studies vertellen ons dat we hoop nodig hebben om 's ochtends mee op te staan. En dat we het gevoel willen hebben iets te kunnen doen. "De wereld wordt beter als mensen problemen begrijpen, en weten wat ze kunnen doen om vooruitgang te boeken", schrijft Ripley.

Maar problemen zijn er natuurlijk niet voor niets. Ook wij vinden niet zomaar een oplossing voor de problemen in de asielopvang of het aantal doden in het verkeer. Maar we kunnen op z'n minst de vraag stellen: wat nu? Al geeft het antwoord maar een sprankje hoop.

Lindsay Mossink is adjunct-hoofdredacteur van NU.nl Lindsay schrijft regelmatig een redactieblog, waarmee je een kijkje achter de schermen krijgt.

Journalisten focussen van nature op problemen

Vorig jaar kwamen er 737 mensen om het leven bij verkeersongevallen. Het grootste aantal sinds 2008. Extra opvallend: 291 van hen zaten op de fiets. In de 27 jaar dat deze cijfers worden bijgehouden, kwamen er niet zó veel fietsers om het leven.

Nieuwsredacteur Martijn van Delft ging deze week aan de slag met een follow-up over dit onderwerp. Hij wilde weten: wat nu? Het resultaat: een constructief verhaal over het scheiden van fietspaden van autowegen. En als dat niet kan, breng je de maximumsnelheid voor het autoverkeer omlaag.

De aanpak van Martijn is voor onze redacteuren niet vanzelfsprekend. Toch proberen we het steeds vaker. Zo zochten we eerder naar oplossingen voor het supportersgeweld in Nederland. Dat bracht ons in Engeland, waar het al jaren rustig is in de stadions. En we spraken met experts over veilige reisopties die kunnen voorkomen dat vluchtelingen in gevaarlijke bootjes stappen om de Middellandse Zee over te steken.

Journalisten focussen van nature op problemen. Nieuws is iets dat afwijkt en dus vaak een probleem. En het is ook waar: onze redactie ziet veel narigheid voorbijkomen. Maar dat kan ook een extra drijfveer zijn om juist oplossingen te verkennen. Zo is die 'zesde w' er niet alleen voor de nieuwsmijders.

