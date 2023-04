Van de hoofdredactie We zijn ten dode opgeschreven, lang leve NU.nl

Op zondag krijg je een kijkje in onze keuken. Deze week vertelt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman over de invloed die kunstmatige intelligentie gaat hebben op de journalistiek. Ook legt hij uit hoe belangrijk het jarige NUjij is.

NU.nl is ten dode opgeschreven. Dat denkt Alexander Klöpping. Volgens hem zijn we in de toekomst te vervangen door computers. Die kunnen het nieuws uit de kranten automatisch vertalen naar korte nieuwsberichten.

Kunstmatige intelligentie ontwikkelt zich snel. Dus ik vind het niet verstandig om helemaal uit te sluiten dat Alexander gelijk heeft. Maar hij vergeet een paar belangrijke dingen.

Laat me eerst het hardnekkige misverstand uit de wereld helpen dat NU.nl alleen de kranten overtikt. Dat verwijt hoor ik al zolang ik hier werk. We zijn groot geworden door goed te luisteren naar wat jullie willen. Wij zetten het nieuws meteen online, terwijl anderen druk waren met hun krant of tv-uitzending.

Gert-Jaap Hoekman is hoofdredacteur van NU.nl Gert-Jaap geeft je elke zondag een kijkje achter de schermen.

Zonder mensen is er geen journalistiek

Dat kan gaan over een groot ongeluk, de uitslag van een voetbalwedstrijd of een uitspraak in een politiek debat. Maar we brengen inderdaad ook het belangrijkste nieuws van andere media. Vaak nadat we het hebben gecheckt. En inmiddels nemen die media ook vaak ons nieuws over.

Met alleen krantenberichten is NU.nl niet te vervangen. Maar nog belangrijker: zonder mensen is de journalistiek niet te vervangen. Nepnieuws is al een probleem. Foto's en video's zijn ook simpel te vervalsen. Dan is het voor de gemiddelde nieuwsvolger niet te doen om echt van nep te onderscheiden.

Het is onze taak om voor jou te onderzoeken wat waar is. Dat is altijd al zo geweest, maar door deze ontwikkelingen wordt dat belangrijker dan ooit.

NUjij bestaat alweer vijf jaar

Mensen willen ook graag over het nieuws praten. Dat ontdekten we toen we zeven jaar geleden ons reactieplatform sloten. Het regende klachten. En dat hield niet op.

NUjij is inmiddels vijf jaar terug. Het is een belangrijk deel geworden van wat we doen. Niet alleen omdat jullie met elkaar praten onder berichten. Maar vooral omdat wij luisteren.

Deze week zag ik daar weer een paar mooie voorbeelden van. Zo brachten we het nieuws over de kleinste hond ter wereld, die niet groter dan een dollarbiljet is.

Jullie wezen ons terecht: dit is dierenmishandeling. Dat verwerkten we in ons artikel. En daarnaast schreven we een achtergrondverhaal over dit fenomeen.

Antwoord op veelgestelde vragen

Ook gaven we antwoord op veelgestelde vragen. Zoals: waarom wordt er zo uitgepakt met het bezoek van Macron aan ons land?

En een vraag die jullie al veel langer stellen: heeft het zin om in Nederland actief klimaatverandering tegen te gaan als grote landen zoals China verreweg het meeste uitstoten?

We beantwoorden jullie vragen, maar jullie helpen ons ook steeds vaker aan informatie. Dat levert vaak unieke persoonlijke verhalen bij het nieuws op.

Volg deze rubriek Krijg een melding als we op zondag deze rubriek plaatsen. Blijf met meldingen op de hoogte

Zo waren we naar aanleiding van het treinongeluk in Voorschoten benieuwd hoe het voor een machinist is om een ongeluk mee te maken. Een oproep leverde talloze reacties op. Redacteur Lennart 't Hart maakte er een bijzonder verhaal van.

Noem me naïef, maar ik geloof niet dat een robot dit kan.