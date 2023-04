Van de hoofdredactie We zijn er altijd voor je, ook als we slapen of een biertje drinken

Op zondag krijg je een kijkje in onze keuken. Deze keer gaat het over onze redacteuren en verslaggevers, die op elk moment van de dag staan te springen om jou het nieuws te brengen. Adjunct-hoofdredacteur Lindsay Mossink vertelt je er meer over.

Het is dinsdag 4.27 uur. Mijn telefoon gaat. Ik word wakker gebeld door de nachtredacteur van het Algemeen Dagblad. Ik zie meteen een alarm van persbureau ANP. Er zijn meerdere gewonden bij een treinbotsing in Voorschoten.

Sinds dit jaar zijn we in de nacht tussen 1.00 en 5.00 uur niet meer bemand. Omdat groot nieuws vaak niet 's nachts gebeurt. En omdat we onze tijd en energie graag in belangrijke eigen producties steken. Maar we verdwijnen 's nachts niet helemaal van de radar. We zijn tenslotte een nieuwssite die jou op elk moment van de dag vertelt wat er speelt.

Daarom staat er altijd iemand stand-by. Deze week ben ik dat. Het nachtteam van onder andere het AD, de Volkskrant, Trouw en Het Parool (net als NU.nl allemaal titels van mediabedrijf DPG) belt ons wakker als er iets gebeurt dat echt niet kan wachten.

Dat is nu het geval. Ik zet zo snel mogelijk een eerste bericht online. Kort daarna sluiten nieuwsredacteur Robbert van der Linde en videochef Frank Brinkhuis aan. Robbert praat jullie al vroeg bij in een liveblog en Frank deelt de eerste beelden. Daarna besluit ik binnenlandverslaggever Job van der Plicht wakker te bellen.

Job schrijft veel over de boeren in het stikstofdossier. Hij maakt ook een nieuwe NU.nl-podcast over de wolf. Maar Job is vooral dé verslaggever die de deur uitgaat als er iets groots gebeurt in Nederland. Hij stond met kaplaarzen aan in het overstroomde Limburg en zag vorige zomer met eigen ogen de beschamende leefomstandigheden van asielzoekers op het terrein van Ter Apel.

Ik weet dat ik Job voor groot nieuws altijd wakker mag bellen. Hij stelt inderdaad niet teleur: nog voor de zon opkomt is Job in Voorschoten.

'Iedereen wil iets van je'

Job spreekt van een paar hectische uren. "Iedereen wil iets van je. Ik sta er tenslotte met mijn neus bovenop. Je geeft alles wat je ziet door aan de redactie. Ondertussen neem je wat op voor Qmusic, waar we mee samenwerken. Maar je wil ook helder krijgen wat er precies is gebeurd."

Juist voor die laatste vraag moeten we de deur uit. De redactie in Hoofddorp krijgt de woordvoerder van de veiligheidsregio vlak na het treinongeluk maar niet te pakken. "Dat is ook niet zo gek", zegt Job. "Ik stond in alle vroegte naast haar en haar telefoon ging non-stop, terwijl de media ter plaatse ook vragen blijven stellen."

Job hoort als eerste dat er een dode is gevallen.

Op een rustig moment overleggen we. Job heeft dan ook buurtbewoners gesproken. "Ik heb meegekregen dat een goederentrein tegen een werkwagon is gebotst. Die werkwagon, waarschijnlijk een bouwkraan op wielen, is mogelijk op het andere spoor geduwd en daar is de intercity tegenaan gebotst", zegt een van de buren.

Deze belangrijke details helpen ons goede vragen te stellen en betere stukken te maken. Diezelfde dag nog wordt dat verhaal bevestigd.

Daarmee is de kous niet af. Een dag later spreken we iemand die elf jaar directeur was van een bedrijf dat voor de veiligheid zorgt tijdens spoorwerkzaamheden. "Er wordt nooit gewerkt aan een spoor waar treinen rijden. Dat gebeurt echt nooit. Een no-go."

Zulke verhalen maak je alleen als je redactie op het puntje van de stoel gaat zitten.

Jeu-de-boulen voor ontspanning

De kans is best groot dat je sportverslaggever Rypke Bakker donderdag op televisie voorbij hebt zien komen.

Rypke zat woensdagavond tijdens de Klassieker in De Kuip letterlijk op het puntje van zijn stoel. Hij tikte tot diep in de nacht door over het wangedrag van een supporter. De volgende ochtend schoof hij alweer aan bij Goedemorgen Nederland, 's avonds duidde hij het nieuws bij RTL Boulevard.

Er gaat een toegewijd team schuil achter NU.nl. Het spreekt voor zich dat we dan soms ook voor ontspanning zorgen. Vorige week gooiden we met elkaar een balletje in een jeu-de-boulesbar. De eerste potjes waren nog maar net onderweg: "Persalarm: premier Rutte geeft toelichting op Algemene Zaken over kabinetsberaad."

Dus blijven de ballen even in het zand liggen, gaan de biertjes opzij en de laptops weer open.

