Van de hoofdredactie Jutta Leerdams liefdesleven, naast de ellende in de wereld

Een keer per maand beantwoorden we jullie belangrijkste vragen. Deze keer vertelt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman over onze onafhankelijkheid, waarom er gokreclames op NU.nl staan en wat we toch zo boeiend vinden aan achterklap.

Jullie zijn eigendom van DPG. Niemand weet iets over de eigenaar. Hoe kunnen jullie onafhankelijkheid claimen?

DPG Media is het grootste mediabedrijf van Nederland. In Nederland geeft het bedrijf naast NU.nl ook de Volkskrant, Het Parool, Trouw en het AD uit. Daarnaast is DPG de eigenaar van onder meer Qmusic, Donald Duck, Libelle en Kidsweek. Toevallig is het jaarverslag van het bedrijf net uit. Daarin kun je nog meer lezen.

Hoewel we onderdeel zijn van dit grote bedrijf, zijn we journalistiek onafhankelijk. Dat is zo afgesproken met de directie. In ons redactiestatuut staat bijvoorbeeld dat er altijd een strikte scheiding tussen redactie en commercie is. Maar ook dat we objectief en onafhankelijk nieuws brengen, zonder politieke of levensbeschouwelijke kleuring.

Waar zijn de vaste rubrieken die verbonden waren aan een bepaalde dag (zoals auto op dinsdag) gebleven?

Daar zijn we mee gestopt. Die rubrieken werden gevuld door een aparte redactie, die dat ook deed voor het AD. Die redactie bestaat helaas niet meer. Op onze redactie werken nu wel vaste redacteuren die verhalen maken over gezondheid, opvoeden en eten en drinken.

Waarom laten jullie advertenties van gokwebsites toe?

Onze uitgever DPG Media houdt zich aan de wet. Gokbedrijven mogen sinds 2021 adverteren in Nederland. Wel moeten ze zich aan strenge regels houden. Dus daar houden wij ons ook aan. Zo mogen we deze advertenties alleen tonen aan mensen boven de 24 jaar.

En DPG gaat nog wat verder. Zo laten we niet alle partijen toe en mogen ze maar op een beperkt aantal pagina's adverteren.

Waarom komen er steeds meer video's waarin iemand als een nieuwslezer achter een tafel zit? Persoonlijk klik ik die altijd weg, en dat is jammer.

Dat is inderdaad jammer! Misschien is het een kwestie van smaak? We merken namelijk dat deze video's veel worden aangeklikt. En ook heel goed worden uitgekeken.

We maken gemiddeld zo'n twee uitlegvideo's per dag. Soms kiezen we ervoor om deze helemaal te laten animeren. Maar we maken inderdaad ook gebruik van presentatoren, die experts interviewen. We hopen dat jullie het nieuws daardoor nog beter begrijpen.

Wat is de politieke richting van NU.nl? En wordt NU.nl gesubsidieerd door de overheid?

Wij hebben geen politieke richting. Nooit gehad ook. NU.nl is opgericht als een neutrale nieuwssite. Je vindt bij ons bijvoorbeeld geen columnisten. We brengen alleen de feiten.

NU.nl ontvangt geen stuiver van de overheid. Anders dan bijvoorbeeld de NOS verdienen wij alleen geld aan advertenties.

Waarom is de sectie Wetenschap al een tijd geleden afgeschaft en bestaat de sectie Achterklap nog steeds? Is clickbait zo belangrijk?

Clickbait is zeker niet belangrijk. Sterker nog: daar zijn we op tegen. Maar we proberen wel een zo breed mogelijk publiek aan te spreken. En mensen vinden het geweldig om over het leven van beroemdheden te lezen.

Een bericht over het liefdesleven van schaatster Jutta Leerdam werd deze week het meest gelezen. En ook over de nieuwe relatie van Gordon lazen jullie graag.

Dus dat nieuws brengen we ook op NU.nl. Naast het laatste nieuws uit politiek Den Haag en nieuws over de oorlog in Oekraïne. Het is voor veel mensen juist een fijne afwisseling, met alle ellende in de wereld.

Maar we brengen deze berichten ook altijd feitelijk. Roddels vind je niet op NU.nl.

Over wetenschap schrijven we trouwens ook wel hoor. Maar eerlijk is eerlijk: wel minder dan over achterklap. Ik denk dat gemiddeld elke dag een wetenschapsbericht op de voorpagina verschijnt. Die vind je allemaal op nu.nl/wetenschap.