Van de hoofdredactie Zo bepalen we wat er op deze voorpagina staat

Elke zondag krijg je een blik achter de schermen bij NU.nl. Deze week heeft hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman het eens niet over journalistiek, maar over de techniek achter onze apps en sites.

We werken al bijna 25 jaar elke dag aan het beter maken van onze apps en site. Toch zien we er nog redelijk hetzelfde uit. De afbeeldingen zijn groter geworden, het lettertype is anders. En we bieden veel meer mogelijkheden. Zoals pushberichten op maat, spelletjes en reacties onder artikelen.

Maar in de basis is NU.nl al 25 jaar herkenbaar. Aparte lijsten met verhalen en video's, gebundeld per onderwerp. Met bovenaan het belangrijkste nieuws.

Het gaat op deze plek veel over hoe onze journalisten werken. Maar we zijn meer dan alleen de redactie. Er sleutelen dagelijks tientallen techneuten aan NU.nl. Die werken aan nieuwe dingen. En lossen ook technische problemen op.

Volg deze rubriek Krijg een melding als we op zondag dit verhaal plaatsen. Blijf met meldingen op de hoogte

We luisteren naar jullie klachten en tips

Zoals vorige week. Op verkiezingsavond kon je een tijd geen artikelen lezen op onze website. Toen zag ik dezelfde instelling bij onze techneuten als ik zie bij journalisten. Als er iets aan de hand is, komen ze van alle kanten om te helpen. Soms zelfs uit de kroeg.

Voordat we weten waar ons technische team aan moet werken, doen we veel onderzoek. We luisteren naar de klachten en tips die jullie ons sturen. We nodigen regelmatig mensen uit om nieuwe ideeën te toetsen. Maar we testen ook veel dingen. Zonder dat je dat misschien door hebt.

Dat noemen we een A/B-test. De ene helft van een groep krijgt iets nieuws te zien, de andere groep niet. Zo kunnen we zien of iets werkt.

Geen clickbait op NU.nl

Dat doen we ook bij de koppen van onze verhalen en video's. Daar moet je mee oppassen, want we willen geen zogenoemde clickbait op NU.nl. Maar vaak leren we dat iets wel aantrekkelijker kan, zodat meer mensen een verhaal lezen.

De afgelopen weken hebben we veel dingen getest op de voorpagina. Veel meer ruimte voor foto's. Nog meer lijstjes van verschillende onderwerpen op de voorpagina. Of juist één grote lijst waar al het nieuws in te vinden is.

Ik zag wat teleurgestelde gezichten toen tester Jonas Timmer zijn resultaten liet zien. Wat vooral bleek: het oude, vertrouwde NU.nl vonden jullie nog steeds het beste. Daar word ik eigenlijk vooral heel blij van. We zijn herkenbaar. En dat werkt.

We gaan door met ons onderzoek naar verbeteringen aan NU.nl. Hoe ziet jouw favoriete voorpagina eruit? Laat het ons weten in dit korte onderzoek.