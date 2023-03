Van de hoofdredactie Een brede grijns op een historische verkiezingsavond

Op zondag vertellen we je meer over hoe wij werken. Vandaag neemt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman je mee naar de redactie tijdens de verkiezingsavond.

Het is iets na 21.00 uur en politiek verslaggever Priscilla Slomp zit met een brede grijns achter haar laptop. De eerste uitslagen van de verkiezingen komen binnen. Het is duidelijk dat het een historische avond wordt.

Naast Priscilla zit verslaggever Edo van der Goot. Hij kan er ook niet over ophouden. "Dit is toch wel de meest bizarre verkiezing ooit", zegt hij meerdere keren. Edo werkt bijna twaalf jaar voor NU.nl. Hij heeft al wat verkiezingen meegemaakt.

Verkiezingsavonden zijn altijd een feestje. Dat verklaart deels het humeur van Priscilla. Er werken veel mensen tot laat op de redactie. Terwijl we als team proberen het nieuws snel en overzichtelijk te brengen, gaan schalen met hapjes rond. Met dank aan redactieassistent Elly Ooms, zonder wie NU.nl überhaupt nergens was.

Het beruchte 1 aprildebat

Priscilla werkt sinds twee jaar in Den Haag. Ze begon vlak voor het beruchte 1 aprildebat. Ook wel bekend als het 'functie elders'-debat. Sindsdien is het eigenlijk niet normaal geweest, zegt ze.

Veel van onze journalisten groeien op de redactie door naar andere functies. Zo stond misdaadverslaggever Joris Peters ooit langs de rode loper op het Nederlands Filmfestival. In de tijd dat iedereen alles moest kunnen. Onze adjunct-hoofdredacteur begon als nachtredacteur.

Priscilla had verschillende rollen voordat ze begon als politiek verslaggever. Ze was redacteur en later samensteller voorpagina. In die rol ben je verantwoordelijk voor het nieuws en zorg je dat alles op de juiste plek staat.

Priscilla snapt hoe het werkt

Tijdens verkiezingen merk je hoe waardevol dat is. Priscilla snapt hoe het werkt. Sommige nieuwsredacteuren die aan een dienst beginnen, krijgen een belletje van haar. Om even volledig bijgepraat te worden. Of het nou 's avonds laat is of vroeg in de ochtend.

Ze weet hoe het is om in wisseldiensten te werken. Hoe fijn het is als je goed beslagen ten ijs komt. En hoe belangrijk de nieuwsredactie is voor goede en snelle berichtgeving.

Als Forum voor Democratie een bizar zetelverlies lijdt, zegt Priscilla: "Nee jongens, door eigen toedoen zaten ze de afgelopen jaren nog maar met twee man in die provincie."

Journalisten zijn dol op verkiezingen

Eigenlijk moet ik die dag vooral op de rem trappen. Want ik schreef het eerder: journalisten zijn dol op verkiezingen, maar jullie een stuk minder. Als het aan de redactie ligt, staan er de hele dag bijna alleen berichten over de verkiezingen op de site. Terwijl ik zie dat het meest gelezen nieuws gaat over een plastic broodclipje.

Dat draait compleet als de uitslagen komen. Adjunct-hoofdredacteur Lindsay Mossink bespreekt het nieuws met onze politiek verslaggevers. Iets verderop tikt Robbert van der Linde alle ontwikkelingen snel op in ons liveblog. Tegenover hem zit Bart-Jan Dekker, die de uitslagen verwerkt in handige plaatjes.

Ik heb het als hoofdredacteur makkelijk. De machine draait. Dus ga ik maar weer rond met de bitterballen.

