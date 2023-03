Van de hoofdredactie De verslaggever was even klaar met alle scheldpartijen

Iedere zondag vertellen je meer over hoe we werken bij NU.nl. Vandaag staat onze berichtgeving over boeren centraal. Hoe zorgen we voor balans? En wat gebeurt er als we kritisch over boeren schrijven?

Het is even schrikken als een van onze verslaggevers zegt dat hij niet alles meer schrijft wat hij zou willen. Om zichzelf te beschermen. Helemaal als deze verslaggever normaal gesproken niet gek te krijgen is. Maar nu klinkt Rolf Schuttenhelm anders.

Hij merkt dat hij aan zelfcensuur doet. Het gevolg van online scheldpartijen en mensen die zijn verhalen met alternatieve feiten in twijfel trekken.

Journalisten moeten onbevangen en onbevooroordeeld hun werk kunnen doen. Scherp, maar altijd eerlijk. Ik merk dat die onbevangenheid onder druk staat. Vooral als we kritisch schrijven over boeren.

Scheldpartijen na een kritisch verhaal

Er is alle reden om dat te doen. We zitten al jaren in een grote stikstofcrisis. Nederland heeft de hoogste stikstofuitstoot van Europa. Bijna de helft van deze uitstoot komt van veehouders.

Milieu- en klimaatverslaggever Rolf schrijft hierover. En ook over andere problemen op het boerenland. Zoals vervuilde grond. Het gebruik van landbouwgif. En de algehele verduurzaming van de landbouw, die achterblijft.

Op elk kritisch verhaal volgt vanaf 's ochtends vroeg een scheldpartij. En discussies met mensen die zeggen dat Rolf onzin verkoopt. Vaak zijn dat niet eens boeren.

Als je niet oppast, gaan die reacties onder je huid zitten. Zoals dat gebeurde bij zijn stuk over boeren die de grenzen van hun land oprekken. Een journalist wil geen fouten maken. Dus duikt Rolf na de kritiek nog dieper in het onderwerp. "Om vervolgens te concluderen dat het nog veel erger is dan ik al schreef."

Belangrijke les uit de coronatijd

We moeten ook aandacht besteden aan de andere kant. Aan de persoonlijke verhalen van boeren. En aan hun kritiek op het beleid. Dat is een belangrijke les uit de coronatijd.

Ik vind dat de laatste tijd behoorlijk in balans. Politiek verslaggever Edo van der Goot had een scherp interview met D66-Kamerlid Tjeerd de Groot. Daarin stond centraal dat je vooral De Groot nu veel hoort over het onteigenen van boeren. Terwijl zijn partij al in 2017 waarschuwde voor het probleem.

Hoe kan het dat de coalitiepartijen, dus ook D66, niet doorhadden dat de stikstofuitstoot drastisch verminderd moest worden?

Boeren aan het woord

Binnenlandverslaggever Job van der Plicht schrijft een serie waarin hij boeren aan het woord laat. Door zijn verhalen krijg je een beter beeld van wat boeren doormaken.

Over de onduidelijkheid die veel van hen nog steeds hebben. Of juist de paniek die ontstaat als ze op stel en sprong horen dat ze weg moeten. Terwijl belangrijke details nog ontbreken.

Het is niet mijn taak om te schrijven wat voor lekkere dingen je kunt maken met aardappels.

Rolf Schuttenhelm, verslaggever van NU.nl

Job gaat bij het maken van deze verhalen op zoek naar het redelijke midden. Niet omdat alleen redelijke boeren gehoord mogen worden, maar omdat dit de grootste groep is. En die krijgt vaak geen stem.

Verhalen moeten gemaakt worden

Rolf en ik hebben veel gesproken over de reacties op zijn stukken. Nu kan hij er beter mee omgaan. "Ik ga veel minder op zoek naar discussies over mijn verhalen. Ik sluit me er meer van af."

Hij heeft de zelfcensuur achter zich gelaten. "Ik schuw dit onderwerp niet. Het is niet mijn taak om te schrijven wat voor lekkere dingen je kunt maken met aardappels. Mijn verhalen zijn helaas vaak niet positief. Maar ze moeten wel gemaakt worden."