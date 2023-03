Van de hoofdredactie In de schoolbanken voor een vernietigend rapport

Op zondag blikken we terug op de week van NU.nl. Deze week verscheen een vernietigend rapport over de beveiliging van Peter R. de Vries, advocaat Derk Wiersum en de broer van de kroongetuige. Zij werden alle drie doodgeschoten. Adjunct-hoofdredacteur Lindsay Mossink vertelt je hoe we met het rapport zijn omgegaan.

Onze misdaadverslaggever Joris Peters zit woensdag om 9.30 uur 'in de schoolbanken', zoals hij dat zelf noemt. "Alle journalisten werden aan een apart tafeltje gezet, als tijdens een tentamen."

"Koffie op tafel. En dan krijg je een grote gele envelop met je naam erop. Die envelop mag je klokslag 9.30 uur allemaal tegelijk openmaken."

Om 11.00 uur mochten de conclusies uit het rapport van de Onderzoeksraad naar buiten. De aanwezige journalisten hadden anderhalf uur om 146 pagina's te lezen. Daar moet je de belangrijkste punten uit halen.

Dat zien we vaker. Vorige week vrijdag moest politiek verslaggever Priscilla Slomp nog in een kleine vijf uur door bijna 2.000 pagina's ploegen tijdens de presentatie van het rapport over de gaswinning in Groningen. Er zat wel een conclusie bij van 110 pagina's.

Het is onze taak om jou zo goed mogelijk te vertellen wat er gebeurt. Met alleen de ruimte die zulke presentaties geven, zou dat ondoenlijk zijn. Gelukkig laten verslaggevers zoals Joris en Priscilla het daar niet op aankomen.

Priscilla had niet zo'n compleet stuk kunnen schrijven als ze niet alle zeventig verhoren van de parlementaire enquêtecommissie had gevolgd.

Ook Joris profiteerde deze week van de nodige dossierkennis.

Conceptrapport ging al rond

Joris volgt het Marengo-proces al jaren intensief.

Marengo is de strafzaak tegen Ridouan Taghi en zijn criminele organisatie. Kroongetuige Nabil B. speelt met zijn verklaringen een belangrijke rol in de zaak. B. werd bijgestaan door zijn advocaat Wiersum en later door vertrouwenspersoon Peter R. de Vries.

De moorden op Reduan (de broer van de kroongetuige), advocaat Wiersum en De Vries zijn geen onderdeel van de tenlasteleggingen, maar hebben wel onmiskenbaar hun stempel gedrukt op deze zaak.

"Alles rondom Marengo lekt uit", zegt Joris. Dus ging het conceptrapport van de OVV al een tijd rond.

Op basis van dat concept konden we vast een uitgebreide reconstructie klaarzetten. In de 1.800 woorden die Joris op papier heeft gezet neemt hij je mee langs de drie beveiligingssituaties. Je leest over onderschatting. En over signalen die door politie en het Openbaar Ministerie zijn gemist.

We publiceerden pas toen we het definitieve rapport hadden gezien. Sommige media deden dat al eerder, maar dat vonden wij lastig. We konden vooraf niet goed genoeg inschatten of er nog veel zou veranderen aan de bevindingen uit het concept.

Dat laatste bleek tijdens de presentatie niet het geval.

We hebben niet alle vragen kunnen stellen

Het op de voet volgen van zulke grote zaken stelt ons in staat om betere stukken te maken en slimmere vragen te stellen. Vragen waarmee we bijvoorbeeld de overheid kunnen controleren. Zodat we jou belangrijke inzichten kunnen geven.

Toch kon Joris deze week niet alle vragen stellen die hij had. "De reactie van het Openbaar Ministerie was heel summier. En waar was minister en eindverantwoordelijke Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid?"



"Er zijn drie mensen dood. Wat leren we hiervan?" Die vraag laat Joris voorlopig niet los.

