Van de hoofdredactie Pas op voor gratis bier

Zoals elke zondag vertellen we ook vandaag iets over hoe wij werken. Vandaag gaat het over politieke interviews. In verkiezingstijd klinken er veel beloftes. Hoe gaat NU.nl daarmee om?

Het is verkiezingstijd. Op 15 maart mag je stemmen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Dat betekent dat je de komende tijd veel interviews met politici ziet. Daarin doen ze beloftes en vertellen ze over hun plannen. Logisch, politieke partijen willen je stem en vertellen graag waar ze voor staan.

Maar niet al die mooie woorden worden werkelijkheid. Dat komt doordat een politieke partij het in Nederland nooit alleen voor het zeggen heeft. Partijen werken samen en sluiten compromissen.

Dus het is maar zeer de vraag of er gratis openbaar vervoer komt voor mensen met een lager inkomen. Dat is een plan van PvdA en GroenLinks. Of een strenger migratiebeleid, zoals je CDA en VVD steeds vaker hoort zeggen.

Gratis bier: plannen die nooit worden uitgevoerd

Partijen gebruiken interviews om ideeën via de media onder de aandacht te brengen. Om zo te zien hoe ze vallen bij het publiek. Dat is niet verboden. Maar het schetst wel een verkeerd beeld. Daarom zie je op NU.nl weinig van dat soort nieuwtjes.

Gratis bier, noemen we dat ook wel. Plannen die misschien een financiële onderbouwing hebben, maar nooit gaan gebeuren. Zoals de 10.000 euro, die GroenLinks aan iedereen die achttien jaar wordt wilde geven. Dat zeiden ze tijdens de vorige Tweede Kamerverkiezingen. Je herinnert je vast ook nog de 1.000 euro die iedereen met een baan zou krijgen van Rutte.

'Minder belasting. Op alles'

VVD-lijsttrekker Edith Schippers is voor minder belasting. Dat zei ze vorige week in gesprek met onze politiek verslaggever Edo van der Goot. 'Op alles.'

Een klassiek geval van gratis bier. In dit geval brachten we het wel, omdat het een beeld schetst van hoe een campagne werkt. Wel lagere belasting beloven, maar geen duidelijkheid geven over wat er dan duurder wordt om dit te compenseren.

Onze verslaggever prikte hier met scherpe vragen doorheen. Zoals hij dat deze week ook deed in gesprek met D66-Kamerlid Tjeerd de Groot.

Uit dat interview werd vooral duidelijk dat het kabinet nu haast heeft met het halen van het stikstofdoel. Met D66 voorop. Terwijl de politiek er zelf lang geen prioriteit aan heeft gegeven.

Edo werd overladen met complimenten, maar blijft zelf nuchter. "Ik doe toch gewoon mijn werk?"

Dit gaat NU.nl doen tijdens de verkiezingen Uiteraard volgen onze verslaggevers Edo van der Goot en Priscilla Slomp de campagne. We komen de weken voor de verkiezingen met een dagelijkse update.

Daarnaast gaan we veel dingen uitleggen. Waarom mag je niet voor de Eerste Kamer stemmen? Wat doet een waterschap?

Ook gaan we dieper in op een aantal onderwerpen. Zoals de komst van de Lelylijn en de bouw van windparken.

Op NUjij kun je in aanloop naar de verkiezingen discussiëren over stellingen en meepraten over belangrijke onderwerpen in jouw provincie.

En we hebben - net als bij vorige verkiezingen - MijnStem. Zodat je op basis van verschillende stellingen een beeld krijgt van jouw politieke voorkeur.

