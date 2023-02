Van de hoofdredactie Wij zamelen geen geld in voor Giro555, wij verslaan het nieuws

Elke zondag krijg je een blik achter de schermen van NU.nl. Deze week geeft hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman antwoord op jullie vragen. Over Giro555, het weghalen van Tech van de voorpagina en hoe we omgaan met slecht nieuws.

Tabula: Hoe gaan jullie om met elke dag weer schrijven over zoveel ellende? Jullie kunnen het immers niet vermijden.

Het is belangrijk om er met elkaar over te praten. Dat hebben we deze week gedaan. Dat helpt bij het verwerken van alle nare dingen die je als nieuwsredacteur moet zien.

Dat hoorde ik ook van Nick, onze verslaggever in Turkije. Hij zat elf uur in een auto met collega's en kon door praten veel verwerken.

Het is niet verstandig om iemand een complete werkdag te laten livebloggen over de aardbevingen. Dat deden we wel. Door gesprekken weten we nu dat we dat de volgende keer anders moeten doen.

Het liefst heb ik nog dat redacteuren zich af en toe helemaal af kunnen sluiten van dit nare nieuws, om bijvoorbeeld op zoek te gaan naar leuk nieuws. Maar vaak is het zo druk, dat we hier geen tijd voor hebben.

Monique: Waarom heeft NU.nl niet meegedaan aan de Giro555 actie?

De redactie van NU.nl heeft niet letterlijk meegeholpen bij het inzamelen van geld. Dat vind ik ook niet onze taak. Wij zijn er om het nieuws over de aardbevingen te verslaan. Vanaf onze redactie in Hoofddorp, maar ook met een verslaggever in Turkije.

Daardoor krijg jij een beter beeld van de ernst van de situatie en kun je zelf beslissen of je wilt doneren of niet.

Tijdens de landelijke actie hebben we wel alle banners op onze voorpagina aan Giro555 gegeven. Op die manier heeft NU.nl zeker bijgedragen aan de actie, denk ik.

Johnnie: Waarom hebben jullie ervoor gekozen om Tech van de voorpagina te schrappen?

Tech is nog steeds een belangrijk onderwerp voor ons. Maar er ging veel tijd zitten in het zoeken naar nieuws, omdat we compleet wilden zijn. Ik heb liever dat we die tijd steken in het doen van onderzoek en het schrijven van achtergrondverhalen over de grote onderwerpen.

Dat doen we nu. Maar dat heeft als gevolg dat we minder berichten plaatsen. Daardoor zou er vaak oud nieuws op de voorpagina staan. Dat vind ik niet goed.

Maar je bent niet de enige die hier een vraag over heeft gesteld, Johnnie. Dus we onderzoeken of er niet een andere manier is om dit katern toch op de voorpagina te houden.

Annemiek: Hoe divers is NU.nl qua seksuele geaardheid en etniciteit?

We proberen zo goed mogelijk een afspiegeling te zijn van de Nederlandse samenleving. Omdat ik geloof dat dit onze journalistiek beter maakt. Als onze redacteuren verschillende achtergronden hebben, hebben we ook minder blinde vlekken. Dat zorgt ervoor dat we relevantere verhalen maken.

Mede door een opleiding van DPG Media, waar NU.nl onderdeel van uitmaakt, hebben we de afgelopen jaren meer journalisten kunnen aantrekken met een biculturele achtergrond. Dat heeft nu ongeveer 14 procent van onze redactie. Minder dan gemiddeld in Nederland, maar we zijn op de goede weg.

Macimbit: Heeft NU.nl een politieke kleur?

Nee, NU.nl is al sinds de oprichting in 1999 neutraal. Anders dan kranten, die historisch gezien uit zuilen zijn ontstaan. Voor de mening van een journalist is bij ons geen ruimte. Wij brengen je de feiten.

Luneau: De Provinciale Statenverkiezingen zijn bijna. Wordt daar vanuit jullie nog iets mee gedaan? Bijvoorbeeld met achtergrondartikelen?

Zeker weten. Onze redactie is al druk met de voorbereiding en daarnaast volgen we natuurlijk ook het nieuws. Onze Haagse verslaggevers Priscilla Slomp en Edo van der Goot volgen de politiek. Andere verslaggevers gaan achtergrondverhalen maken over verschillende belangrijke provinciale thema's.

Die verhalen ga je de komende tijd zien. En als de verkiezingen voor de deur staan ook in een apart blok op de voorpagina.

R03021992: Hoe begint een dag op NU.nl?

Wat een leuke vraag! De dag begint heel vroeg, om 5.00 uur. Dan start de eerste redacteur. Die plaatst de verhalen die we hebben klaargezet voor die dag en kijkt ook naar het belangrijkste nieuws uit de nacht.

Rond 9.00 uur vergaderen de meeste redacties over het nieuws. Dan beslissen ze wat het belangrijkste nieuws is en welke verhalen we willen gaan maken.

Om 9.30 uur neem ik dan met alle chefs de dag door. Dan blikken we terug op de vorige dag, zodat we leren van de dingen die niet goed gingen. En we bespreken samen het belangrijkste nieuws en de vragen die jullie nog hebben.

Volg de redactie En krijg een melding als we deze rubriek plaatsen. Blijf met meldingen op de hoogte