Van de hoofdredactie

Iedere zondag vertellen we je hoe NU.nl werkt. Deze week gaat het over de kennismakingsreis van kroonprinses Amalia naar het Caribisch deel van het Koninkrijk. Danja Koeleman volgt die voor NU.nl. Hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman legt uit waarom we dat doen.

Nog nooit heb ik me in mijn journalistieke loopbaan zo ongemakkelijk gevoeld als in de bosjes op landgoed De Horsten. Ik liep stage bij het tijdschrift Nieuwe Revu en moest bij de nieuwe villa van Willem-Alexander en Máxima kijken.

Er waren foto's van de verbouwing gelekt en ik moest ontdekken door wie.

Ik durfde de opdracht niet te weigeren. En ook niet te zeggen waarom. Mijn oom Gerrit woonde en werkte ook op het landgoed. Een uitstekende bron natuurlijk. Maar toen ik begon aan mijn studie journalistiek had hij me gewaarschuwd: "Als ik je ooit zie in het bos, krijg je een schot hagel in je reet."

Oom Gerrit maakte geen grapjes.

Eerste grote reis van Amalia

Danja zal het volgende week relaxter hebben. Onze koningshuiskenner reist voor het eerst mee tijdens een trip van de Oranjes. Dat doen we bijna nooit. Maar dit is de eerste grote reis van kroonprinses Amalia. Bovendien gaat die naar een deel van ons koninkrijk dat voor velen onbekend is.

Dat beschreef verslaggever Afran Groenewoud treffend. "Mensen hier in Nederland kennen amper het verschil tussen Suriname en Curaçao."

0:44 Afspelen knop Zo dansten de Oranjes tijdens hun eerste week in Caribisch Nederland

Cameraverslaggever Peter Boender is al in het kielzog van de Oranjes. Hij filmde hoe het gezin allerlei gezellige dingen deed. Maar hij was ook bij het bezoek aan het Tula-museum.

Juist dat maakt deze reis zo interessant. Het gaat de laatste tijd veel over het slavernijverleden van Nederland. Dat speelt ook tijdens de kennismaking van Amalia een grote rol.

Aandacht voor Oranjes overdreven

Onder onze berichten las ik reacties van mensen die de aandacht voor de koninklijke familie overdreven vinden. Dat soort geluiden hoor ik ook als het gaat over ons sport- en achterklapnieuws. Maar voor mij is het juist de kracht van NU.nl. We schrijven over heel veel verschillende dingen. Dat hoef je natuurlijk niet allemaal te lezen.

Het is wel belangrijk dat we tijdens de reis kritisch blijven. Daar is Danja zich bewust van. Hoewel ze gefascineerd is door het sprookjesachtige van het koningshuis, is ze geen fangirl.

"Ik ben geen enorme voorstander van de monarchie. Maar ook geen tegenstander", zegt ze. "Ik sta er neutraal in en ik vind het uitdagend om die neutrale toon ook in mijn verhalen te vinden. En kritisch te zijn waar dat terecht is."

Danja Koeleman (rechts) op de redactie van NU.nl.

Volle dagen

Koninklijke bezoeken komen vaak stijf over, ziet Danja. "Daar staat dit bezoek juist ver van, heb ik het idee."

Maar het zullen vooral volle dagen worden voor Danja, waarschuwt cameraverslaggever Peter. Het programma is volgepland, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Gelukkig hoeft ze niet bang te zijn voor een oom met een jachtgeweer in de aanslag.

